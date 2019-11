Schalke wohl ohne Uth - Heimsieg als klares Ziel

Alexander Hassenstein, getty

David Wagner könnte mit Schalke die Tabellenführung übernehmen

Ist Schalke 04 ein halbes Jahr nach dem Beinahe-Abstieg schon wieder ein Spitzenteam? Mit einem Sieg gegen Union Berlin könnte sich Königsblau oben festsetzen.

Benito Raman spricht von Europa, Amine Harit sogar schon von der Champions League. Der starke Saisonstart hat bei Schalke 04 Begehrlichkeiten geweckt. Ein halbes Jahr nach dem Beinahe-Abstieg bremsen die Verantwortlichen aber noch. "Wir sollten jetzt nicht mit Europa anfangen", sagte Lizenzspieler-Chef Sascha Riether.

Sollten die Königsblauen am Freitag (20:30 Uhr) ihr Heimspiel gegen den Bundesliga-Neuling Union Berlin gewinnen, würde das Thema noch präsenter: Es winkt ein Champions-League-Platz - und vielleicht sogar die Tabellenführung für eine Nacht. Ein Sieg mit vier Toren Unterschied würde den Traditionsklub erstmals seit April 2010 wieder auf Platz eins führen.

Schalkes Schwachstelle: Erst drei Stürmertore in der Bundesliga

Doch noch stellt sich die Frage: Ist Schalke schon wieder ein Spitzenklub? 22 Punkte aus den ersten zwölf Spielen und nur zwei Niederlagen sprechen dafür. Verschenkte Siege in den Heimspielen gegen die Abstiegskandidaten 1. FC Köln (1:1) und Fortuna Düsseldorf (3:3) sowie nur drei Stürmertore sprechen dagegen. "Das war ein bisschen naiv und selbstverschuldet", gab Trainer David Wagner zu, "aber das ist Teil unserer Entwicklung."

Beim 2:1-Sieg am vergangenen Samstag bei Werder Bremen agierte Schalke wie ein legitimer Europapokalanwärter. "Sehr reif" fand auch Wagner, der im "SID"-Interview im Oktober einen Europapokaleinzug noch "im Prinzip unmöglich" genannt hatte, die Leistung. Die Spieler legten die offizielle Zurückhaltung ab. "Ein Klub wie Schalke gehört nach Europa", sagte Neuzugang Raman, der nach anfänglichen Schwierigkeiten zur festen Größe im Angriff geworden ist.

Und Mittelfeldspieler Harit, mit sechs Treffern erfolgreichster Torjäger, meinte: "Wir wollen um die vorderen Plätze spielen, wir wollen in die Champions League oder die Europa League."

Hätten Harit und Co. gegen Köln und Düsseldorf ähnlich clever gespielt wie in Bremen, wären sie schon Tabellenführer. Doch bislang fehlte gerade in den Heimspielen gegen vermeintlich leichte Gegner die Reife, die ein Spitzenteam auszeichnet. Gegen Union, zuletzt 2:0-Sieger gegen Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach, bietet sich die nächste Chance auf den erst dritten Heimsieg.

Wagner bezeichnet Union als "Mannschaft der Stunde"

Die Berliner kommen aber nicht nur mit der Empfehlung ihres Gladbach-Coups nach Gelsenkirchen. Sie haben auch schon Borussia Dortmund und den SC Freiburg besiegt - Klubs, die wie Schalke auf einem Europacuprang stehen. Für Wagner sind die Köpenicker "die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga und der Tabellenführer der letzten fünf Spiele".

#Wagner über @fcunion: Union hat zuletzt mit am besten gepunktet in der Liga. Wenn diese Mannschaft verletzungsfrei bleibt, sehe ich keine Chance, dass sie am Ende unter den letzten Drei landet. Dafür machen sie es zu gut. #S04 | #S04PK | #S04FCU pic.twitter.com/6BfqIFOhg1 — FC Schalke 04 (@s04) 28. November 2019

Die Erfolge haben den Aufsteiger selbstbewusst gemacht. "Auch auf Schalke besteht die Möglichkeit zu gewinnen", sagte Trainer Urs Fischer, "aber wir brauchen einen optimalen Tag."

Für den 56. Bundesligaklub ist die Partie in Gelsenkirchen eine Premiere, für Marvin Friedrich eine "Heimkehr". Der 23 Jahre alte Abwehrspieler schlief als kleiner Junge in Schalke-Bettwäsche und nennt den Verein "meine alte Liebe". Fünf Jahre lang kickte er für Königsblau, gab sein Bundesliga-Debüt und durfte sogar "in die Champions League reinschnuppern". Dahin wollen auch Harit und Raman.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Schalke: Nübel - Kenny, Kabak, Nastasic, Oczipka - Mascarell - Caligiuri, Serdar - Harit - Burgstaller (Matondo), Raman. Trainer: Wagner

Berlin: Gikiewicz - Friedrich, Schlotterbeck, Subotic - Trimmel, Andrich, Gentner, Lenz - Ingvartsen - Ujah, Andersson. Trainer: Fischer

Schiedsrichter: Daniel Schlager (Hügelsheim)