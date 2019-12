Hamann: Darum passt Haaland besser zum BVB als zu RB

Francesco Pecoraro, getty

Hamann: Erling Haaland wäre ein "Traumtransfer" für den BVB

"Wir sind in alle Gespräche involviert. Wir wussten natürlich auch, dass Haaland am Mittwoch zu Gesprächen in Leipzig und Dortmund war", bestätigte Christoph Freund, Sportdirektor von RB Salzburg, am Donnerstag gegenüber den "Ruhr Nachrichten", dass der BVB Verhandlungen mit Sturmtalent Erling Haaland führt. Für den deutschen Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann wäre der Transfer zumindest ein riesiger "Coup".

Der 19-Jährige sei "ein großartiger Rohdiamant", der dem BVB "unglaublich weiterhelfen" würde, schwärmt Hamann gegenüber "Sky".

"Das wäre ein Traum-Transfer für Dortmund. Der schafft den Ballkünstlern Reus, Sancho und Co. Räume, die sie sonst selten haben. Er muss zwar technisch noch besser und reifer werden, aber die Mannschaft und der Klub wären damit eine Klasse besser aufgestellt. Er würde meines Erachtens auch viel besser zum BVB als zu Leipzig passen", so der 46-Jährige weiter.

Die BVB-Macher um Sportdirektor Michael Zorc und Coach Lucien Favre wollten am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor der Bundesliga-Spiel beim 1. FSV Mainz 05 (Samstag ab 15:30 Uhr) zwar nichts zur Personalie sagen. Ein Dementi gab es aber ebenso wenig. "Weder zu dieser noch zu anderen Personalien werde ich mich äußern", so das knappe Statement von Zorc.

Schlägt der BVB bereits im Winter zu?

Besonders interessant wird Haaland aufgrund einer kolportierten "Schnäppchenklausel": Der Shootingstar soll Österreich für überschaubare 20 Millionen Euro verlassen dürfen. Nach dem Ausscheiden von RB Salzburg aus der Champions League soll ein Abschied im Winter zudem wahrscheinlicher geworden sein.

Mit acht Treffern in sechs Spielen der Königsklasse hat der Sohn des früheren norwegischen Nationalspielers Alf-Inge Haaland gleich in seiner Debütsaison in der Königsklasse ganz Europa auf sich aufmerksam gemacht.

Außer Leipzig und dem BVB sollen sich bereits Juventus Turin, Manchester City und Real Madrid nach dem Youngster erkundigt haben.