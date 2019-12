"Sch****, was ein Tor!" Irre CR7-Show begeistert Italien

Paolo Rattini, getty

Cristiano Ronaldo traf gegen Sampdoria spektakulär

Nach seinem spektakulären Kopfballtreffer beim 2:1-Sieg von Juventus Turin gegen Sampdoria Genua beherrschte Superstar Cristiano Ronaldo am Tag danach einmal mehr die Schlagzeilen. Nicht nur die Gazzetten überhäuften den Portugiesen mit Lob.

Dass er auch mit 34 Jahren noch nicht zum alten Eisen gehört, zeigte Cristiano Ronaldo der Welt am Mittwochabend auf beeindruckende Art und Weise.

Handgestoppte 1,5 Sekunden stand der Portugiese bei seinem Kopfballtreffer gegen Sampdoria Genua in der Luft. Dabei erreichte der "Supermann" eine Höhe von 2,56 Metern.

Cristiano Ronaldo literally suspended in the air to get this goal. Watch the Slo-mo 😱😱🐐 pic.twitter.com/QJYqVvqtcp — Obiora With Another (@OBIORAOFFICIAL) 18. Dezember 2019

"Es war ein sehr schönes Tor", erklärte Ronaldo nach der Partie bescheiden. Letztlich sei er aber einfach nur froh, dass er dem Team geholfen habe. Als er die Zahlen zu seinem Treffer sah, kam aber auch der sonst so selbstbewusste Portugiese ins Staunen: "Ich wusste nicht, dass ich so lange in der Luft war."

Juve-Coach Maurizio Sarri wurde noch deutlicher und erklärte: "Was ich dachte, als ich Ronaldos Tor gesehen habe? Ich dachte, 'Sch****, was für ein Tor!'".

"Er stand eineinhalb Stunden in der Luft", sagte Claudio Ranieri, Trainer von Gegner Genua, bewundernd. "Ronaldo hat etwas getan, was man sonst nur in der NBA sieht". Der englische Fernseh-Experte Gary Lineker kommentierte auf Twitter: "Ronaldo hat gerade einen Kopfballtreffer erzielt, bei dem seine Füße höher als die Latte waren ... das ist nur eine leichte Übertreibung."

Die Gazzetten stimmten am Tag nach dem Spiel in die Lobeshymnen ein. "Das beste Tor seiner Italien-Karriere" sah "Tuttosport". Die "Gazzetta dello Sport" sah den "Flug von CR7", der "bis in den Himmel" aufstieg.

"La Stampa" feierte unterdessen die "Magie" Ronaldos, der im 14. Serie-A-Spiel seinen 10. Treffer erzielte und die Alte Dame zurück an die Tabellenspitze beförderte.