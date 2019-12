Klinsmann hat Nationalspieler auf dem Wunschzettel

Matthias Kern, getty

Jürgen Klinsmann hat es offenbar auf Julian Draxler abgesehen

Hertha BSC, der Tabellenzwölfte der Fußball-Bundesliga, will unter Jürgen Klinsmann im Winter mächtig aufrüsten. Während der Transfer von Granit Xhaka vom FC Arsenal kurz bevorsteht und es zuletzt Gerüchte um ein Interesse an Mario Götze vom BVB gab, schwirren nun Meldungen aus Frankreich herüber, wer ganz oben auf der Einkaufsliste des neuen Berlin-Coaches steht.

Nach einem Bericht von "Le Parisien" gilt Julian Draxler als absoluter Wunschspieler von Klinsmann. Der Nationalspieler, der derzeit bei Paris Saint-Germain unter Vertrag steht, soll bei Hertha die Position des Spielmachers ausführen und für frische Akzente in der Offensive sorgen.

Ob es dem ehemaligen Teamchef der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gelingt, den 26-Jährigen von PSG loszueisen, ist jedoch noch offen. Immerhin ist Draxlers Arbeitspapier beim französischen Meister noch bis 2021 datiert.

Die obligatorische Ablöseforderung des von Thomas Tuchel trainierten Klubs wird jedoch für die Berliner zu stemmen sein. Schließlich hat Investor Lars Windhorst erst kürzlich über 200 Millionen Euro in den Hauptstadtverein gepumpt. Außerdem hieß es zuletzt immer häufiger, dass der Scheich-Klub den Offensivmann loswerden will.

Ob Draxler jedoch den Gang nach Berlin antreten möchte, ist nicht bekannt. Um vor der EURO 2020 Spielpraxis zu sammeln, wäre der Schritt nach Deutschland jedoch denkbar. Schließlich stand der DFB-Kicker - allerdings auch geplagt durch Verletzungen und Erkrankungen - erst sechsmal in der Ligue 1 auf dem Feld.

Selbst in voller Fitness hatte es Draxler seit seinem Wechsel im Januar 2017 vom VfL Wolfsburg an die Seine bislang schwer, dauerhaft an der Weltklasse-Offensive von PSG rund um Neymar, Mbappé und Co. vorbeizukommen. Geht es für den 26-Jährigen im neuen Jahr in Berlin weiter?