17. Sieg im 18. Spiel! Liverpool schießt Leicester ab

Der FC Liverpool ließ Leicester keine Chance

Fünf Tage nach dem Gewinn der Klub-Weltmeisterschaft haben Jürgen Klopp und der FC Liverpool in der Premier League das nächste Ausrufezeichen gesetzt und einen weiteren Schritt Richtung Meisterschaft gemacht.

Der Tabellenführer der englischen Liga setzte sich am traditionsreichen Boxing Day nach einer starken Leistung mit 4:0 (1:0) gegen den Tabellenzweiten Leicester City durch und bleibt damit auch nach 18 Spielen ungeschlagen (17 Siege, 1 Remis).

Gleichzeitig bauten die Reds (52 Punkte) ihren Vorsprung auf den Überraschungsmeister (39) von 2016 weiter aus. Manchester City (38) kann mit einem Sieg am Freitag gegen Wolverhampton wieder an Leicester vorbeiziehen und den zweiten Platz zurückerobern.

Firmino nickt Liverpool zur Führung

Die Gäste übernahmen vom Anpfiff weg das Kommando und zeigten trotz der Reisestrapazen und dem Trip nach Katar keinerlei Anzeichen von Müdigkeit. Trent Alexander-Arnold (1.), Sadio Mané (2.) und Mohamed Salah (5.) verbuchten schon in den ersten Minuten vielversprechende Chancen für das Team von Jürgen Klopp.

Liverpool blieb auch in der Folge am Drücker und belohnte sich in der 31. Minute mit der hochverdienten Führung. Ex-Bundesligaprofi Roberto Firmino nickte am zweiten Pfosten eine Flanke von Alexander-Arnold zum 1:0 ins Netz.

Bis zur Pause boten sich den Gästen weitere Gelegenheiten. Mit Glück, Geschick und dank Torhüter Kasper Schmeichel verteidigte Leicester den knappen Rückstand aber bis zum Halbzeitpfiff.

Ex-Freiburger sorgt für die Vorentscheidung

Nach Wiederbeginn drückte Liverpool weiter auf das Tempo. Firmino (55.) und Salah (57.) ließen zwei gute Möglichkeiten zum 2:0 liegen. Nach rund einer Stunden fanden die Hausherren besser in die Partie, zwingend vor das Tor kamen die Foxes aber nicht.

In der 70. Minute sorgte der Ex-Freiburger Söyüncü unfreiwillig für die Vorentscheidung: Im Anschluss an eine Ecke bekam der Abwehrspieler den Ball an den Arm. Den fälligen Elfmeter verwandelte der erst Sekunden zuvor eingewechselte James Milner souverän. Nur vier Minuten später schob der überragende Firmino aus kurzer Distanz zum 3:0 ein (75.), weitere drei Minuten danach krönte Alexander-Arnold seinen Gala-Auftritt mit dem 4:0 (78.).

Bereits am 29. Dezember steht für die Mannschaft von Jürgen Klopp das nächste Spiel auf dem Programm. Dann empfangen die Red die Wolverhampton Wanderers an der Anfield Road.