Akanji erklärt Änderungen nach BVB-Krise

Manuel Akanji will mit dem BVB in der Rückrunde wieder angreifen

In der ersten Saisonhälfte wurde Borussia Dortmund nicht immer den hohen eigenen Ansprüchen gerecht. Innenverteidiger Manuel Akanji hat nun erläutert, warum es beim BVB vor Weihachten wieder etwas besser lief.

"Wir haben miteinander gesprochen und wussten, dass wir etwas ändern müssen. Das haben wir getan", kommentierte er den jüngsten Aufwärtstrend am Rande des Trainingslagers in einer Medienrunde und ergänzte: "Es ging darum, wie wir als Team auf dem Platz besser zusammen auftreten können. Jetzt müssen wir weiter an den Fußball anknüpfen, den wir in den letzten Wochen gespielt haben", so der 24-jährige Schweizer.

Nach einem soliden Saisonstart rutschten die Westfalen Mitte der Hinrunde in eine handfeste Krise, die in der bitteren 0:4-Niederlage beim FC Bayern ihren Höhepunkt fand. Rein spielerisch machten die Dortmunder im Dezember nach der taktischen Umstellung auf eine Dreierkette aber insgesamt einen besseren Eindruck.

Bei sieben Punkten Rückstand auf Tabellenführer RB Leipzig benötigt der BVB für den Gewinn der Meisterschaft allerdings nach dem Rückrundenstart so schnell wie möglich handfeste Ergebnisse.

Mit Blick auf das große Saisonziel gibt sich Akanji zumindest vorsichtig optimistisch: "Im Sommer haben wir klar kommuniziert, was wir uns am Ende der Saison wünschen. Es ist natürlich nicht immer möglich, alles zu erreichen, aber wir werden in der Rückrunde alles dafür geben."

Aktuell bereitet sich der Vizemeister im Trainingslager im spanischen Marbella auf den Bundesliga-Auftakt am 18. Januar gegen den FC Augsburg vor.