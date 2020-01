Favre gibt Einblicke in sein Seelen- und Privatleben

Christian Kaspar-Bartke, getty

Lucien Favre gab Eindrücke in sein Privatleben

Borussia Dortmund bestreitet sein Trainingslager in der Sonne von Marbella. Abseits des Platzes gab BVB-Trainer Lucien Favre in einem Interview mit dem Vereins-TV Einblicke in sein Seelen- und Privatleben.

"Ich komme aus einem Dorf mit 150 Einwohnern und damals waren die Flüsse zugefroren. Es gab kein Risiko, auf das Eis zu gehen und wir haben Eishockey gespielt. Das war eine sehr schöne Zeit", erzählte der Schweizer.

Mittlerweile seien aus den 150 Einwohnern in seinem Heimatort Saint-Barthélemy im Kanton Waadt 800 geworden, doch viele seiner Freunde lebe dort immer noch. Darunter auch Wolfram Wawrinka, kein geringerer als der Vater von Tennis-Star Stan Wawrinka.

Angesprochen auf diese Bekanntschaft berichtete Favre: "Stan Wawrinka kenne ich nicht so gut, ich habe ihn zwei, drei Mal getroffen. Aber seinen Vater kenne ich sehr gut, wir sind zusammen zur Schule gegangen. Heute sehe ich ihn ab und zu, er wohnt ganz in der Nähe."

Favre fasziniert von Nadal und Federer

Tennis habe er, wie auch Eishockey, selbst gespielt. Zudem fahre er Ski und Fahrrad und gehe ab und zu auch schwimmen. Im Fernsehen schaue er gerne Langlauf. Ohnehin ist er der Meinung: "Du kannst immer lernen und dich von anderen Sportarten inspirieren lassen."

Großer Fan ist er von Rafael Nadal und Roger Federer, weil ihre Philosophie besonders sei: "Sie sagen immer, sie freuen sich aufs nächste Training. Sie bereiten sich vor, um Erfolg zu haben."

Auch er als Trainer wolle nicht nur seine Spieler, sondern auch sich selbst immer verbessern. Damit habe er schon nach seinem frühen Karriereende begonnen. "Ich habe einige Jahre mit einem Lehrer zusammengearbeitet, der spezialisiert auf positive Psychologie war. Das hat sehr gut getan, weil man so immer positive Gedanken hat."

Genau das gebe er auch immer seinen Spielern mit. Klar müsse man korrigieren, wenn man Fehler bemerke, "aber man muss aufpassen, wie man korrigiert." Diesen Umgang im menschlichen Miteinander schätzen seine Spieler, so heißt es.