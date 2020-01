Bericht: BVB hat Hakimi-Ersatz in England gefunden

Andy Rowland via www.imago-images.de

Max Aarons steht beim BVB auf dem Zettel

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund sucht weiterhin mit Hochdruck nach einem neuen Rechtsverteidiger. Da Youngster Achraf Hakimi den Klub nach zweijähriger Leihe Richtung Real Madrid verlassen wird, befindet sich auf der rechten defensiven Außenbahn weiter eine offene Planstelle. Nun könnte der BVB auf der Insel endlich fündig geworden sein.

Wie der englische TV-Sender "Sky Sports" berichtete, sind die Dortmunder an einer Verpflichtung von Max Aarons interessiert. Der englische U21-Nationalspieler steht derzeit bei Norwich City unter Vertrag, das bekanntlich vom Ex-Dortmunder Daniel Farke gecoacht wird.

Der gerade 20 Jahre alt gewordene Youngster spielt bei den Canaries derzeit seine erste Saison in der Premier League und stand in 19 Erstligaspielen in der Startformation.

Aarons überzeugt beim abstiegsbedrohten Premier-League-Rückkehrer mit sehr laufintensivem und diszipliniertem Fußball, durch den er auch bei englischen Konkurrenten wie dem FC Arsenal, Tottenham Hotspur oder dem FC Everton in den Fokus gerückt ist.

Ein entscheidendes Problem für Borussia Dortmund könnte die Ablösesumme für den Defensivmann werden. Laut dem Medienbericht verlangt Norwich City mindestens 35 Millionen Euro für Aarons, der beim Verein einen langfristigen Vertrag unterzeichnet hat. Das Arbeitsverhältnis ist bis zum Sommer 2024 datiert.

Der BVB hat derzeit mit Lukasz Piszczek noch einen weiteren Rechtsverteidiger im Kader, dessen Zukunft aber ebenfalls noch ungewiss ist. Der 34-Jährige hat noch keinen Vertrag über die laufende Saison hinaus bei den Westfalen.