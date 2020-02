Thiago will weg - FC Bayern legt Preisschild fest

LakoPress via www.imago-images.de

Verlässt Thiago den FC Bayern?

Nachdem zuletzt italienische Medien berichteten, Juventus Turin buhle um die Dienste von Thiago vom FC Bayern München, wird die spanische Presse bezüglich eines Abschieds des 28-Jährigen noch konkreter.

Der Mittelfeldstratege habe den FC Bayern bereits darüber in Kenntnis gesetzt, dass er seinen Ende Juni 2021 auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Das berichtet "Don Balon".

Demnach sind die Münchner bereit, den Spanier in diesem Sommer ziehen zu lassen. Für Thiago ruft der deutsche Rekordmeister angeblich 50 Millionen Euro auf.

Der Mittelfeldstratege träumt dem Bericht zufolge von einer Rückkehr zum FC Barcelona. Er sehe eine ernsthafte Möglichkeit, dass Barca ihn unter Vertrag nimmt, wenn Ivan Rakitic und Arturo Vidal im Sommer verkaufen werden. Beide sind bei den Katalanen keine Stammspieler und haben bereis im Winter mit einem Wechsel geliebäugelt.

In der ersten Saisonhälfte war Thiago kein unumstrittener Stammspieler beim FC Bayern. In diesem Jahr stand der 28-Jährige allerdings in jedem Spiel in der Startelf und überzeugte mit drei Toren.

"Sport Bild" berichtete bereits Mitte Dezember, dass der Edeltechniker mit dem Gedanken spielt, den FC Bayern zu verlassen. Als Ziel wurde damals ebenfalls seine spanische Heimat genannt.

ma/lbe