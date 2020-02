Vogt fehlt Werder gegen Dortmund und Frankfurt

nordphoto / Kokenge via www.imago-images.de

Kevin Vogt verletzte sich im Spiel gegen RB Leipzig

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss im Kampf gegen den Abstieg länger ohne Neuzugang Kevin Vogt auskommen.

Wie die Hanseaten am Sonntag bekannt gaben, erlitt der Abwehrspieler am Samstag im Bundesligaspiel bei RB Leipzig einen Einriss am Sehnenansatz der Beugemuskulatur des hinteren Oberschenkels. Dies habe eine MRT-Untersuchung ergeben.

"Das Knie ist zum Glück stabil, im MRT ist kein Schaden am Bandapparat zu erkennen. Aber es ist eine sehr schmerzhafte Verletzung. Das Knie muss sich jetzt beruhigen. Wir gehen von keiner monatelangen Verletzung aus, aber gegen Dortmund und Frankfurt wird er auf jeden Fall nicht dabei sein", kommentierte Werder-Coach Florian Kohfeldt die Verletzung der Winter-Verpflichtung.

Vogt, der in der Winterpause von der TSG Hoffenheim nach Bremen gewechselt war, blieb in der zweiten Halbzeit im Rasen hängen und verletzte sich am Knie. In der 61. Minute musste er ausgewechselt werden.