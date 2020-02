UEFA kürt "Man of the Match" in der Champions League

Sven Sonntag via www.imago-images.de

Ab den Achtelfinals wird der "Man of the Match" gekürt

Nach jedem K.o.-Spiel in der Champions League wird mit dem Start des Achtelfinals am Dienstag der "Man of the Match" gekürt. Das gab die Europäische Fußball-Union bekannt.

Die Wahl treffen die technischen Beobachter der UEFA. Zu dem Kriterien gehören: Beteiligung an entscheidenden Momenten, taktische Reife, Kreativität und Inspiration, herausragende Technik und Fairplay.