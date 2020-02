Nächste Watschn! Chelsea stolpert Bayern-Duell entgegen

COLORSPORT/DANIEL BEARHAM via www.imago-images.de

ManUnited jubelte an der Stamford Bridge

Acht Tage vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Bayern ist der FC Chelsea weiter auf der Suche nach seiner Form.

Am 26. Spieltag der Premier League unterlagen die Blues an der heimischen Stamford Bridge Rekordmeister Manchester United mit 0:2 (0:1). Anthony Martial (45.) und Harry Maguire (66.) trafen jeweils per Kopf für die Gäste, die sich mit dem Sieg auf Platz sieben der Tabelle verbesserten.

Zwei vermeintliche Chelsea-Treffer durch die eingewechselten Kurt Zouma (56.) und Olivier Giroud (77.) fanden nach Video-Beweis keine Anerkennung.

Bitter zudem für Chelsea vor dem Achtelfinal-Hinspiel gegen die Bayern am Dienstag kommender Woche ist der drohende Ausfall von Mittelfeld-Motor N'Golo Kanté: Bereits in der zwölften Minute musste der französische Weltmeister verletzt vom Platz.

Der FC Chelsea ist seit mittlerweile vier Ligaspielen in Folge ohne Sieg und verbucht damit die längste Durststrecke der laufenden Saison. Dabei kassierte die Mannschaft von Frank Lampard in den letzten drei Spielen jeweils zwei Gegentore.

In der Tabelle bleiben die Londoner zwar auf Platz vier, mit 41 Punkten haben sie den Anschluss an den Tabellendritten Leicester (50) aber endgültig verloren. Am 25. Februar steigt in der Champions League das Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern.