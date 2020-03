Trotz Corona: Gladbach vs. BVB kann wohl stattfinden

imago sportfotodienst

Der Borussia Park soll am Samstagabend nicht leer bleiben

Am Samstagabend steht in der Fußball-Bundesliga das Verfolgerduell zwischen dem Tabellenvierten Borussia Mönchengladbach und dem -dritten Borussia Dortmund auf dem Programm (ab 18:30 Uhr). Doch die mit Spannung erwartete Partie stand auf der Kippe - bis Mittwochmorgen.

Grund dafür ist das grassierende Corona-Virus, weshalb in den letzten Tagen bereits viele Großveranstaltungen in der gesamten Bundesrepublik abgesagt wurden.

Wie die "Rheinische Post" am Mittwochmorgen vermeldete, war bis zuletzt nicht sicher, ob das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Gladbach und dem BVB wird stattfinden können.

So soll das Gesundheitsministerium selbst eine Verschiebung angeregt haben. Zuvor wurde bereits mehrfach darüber spekuliert, ob die Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden könnte, um das Risiko einer Weiterverbreitung des SARS-CoV-2-Virus auf ein Minimum zu reduzieren.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann habe den Vorschlag am Dienstag den Vereinen unterbreitet. Letztlich treffe aber das lokale Gesundheitsamt in Mönchengladbach die endgültige Entscheidung, hieß es weiter.

Am Mittwochvormittag dann die jüngste Wende: Das Spiel kann stattfinden! In einer offiziellen Mitteilung der Gladbacher Borussia bedankte sich der Klub in Person von Präsident Rolf Königs "für die konstruktiven Gespräche mit Innenminister Reul und Gesundheitsminister Laumann, die es uns am Ende ermöglichen, unser Heimspiel am Samstag auszutragen".

Austragung wie geplant statt Geisterspiel oder Komplettabsage

In Nordrhein-Westfalen wurden in den letzten Tagen immer mehr Corona-Fälle registriert. Am Dienstagnachmittag lag die Zeit bei 103 nachgewiesenen CoVid-19-Fällen im größten deutschen Bundesland. Vor allem im Kreis Heinsberg wurde das Schwere Akute Atemwegssyndrom bei vielen Personen nachgewiesen. Heinsberg liegt nur circa 30 Kilometer von Mönchengladbach entfernt.

Stadionbesuchern aus Heinsberg unterbreitete Borussia Mönchengladbach daher ein besonderes Angebot: "Allen Kartenkäufern aus dem Kreis Heinsberg, die von diesem Angebot Gebrauch machen und ihre Karte zurückgeben, wird Borussia Mönchengladbach den Kartenpreis erstatten und sie kostenlos zum nächsten Champions- oder Europa-League-Heimspiel im BORUSSIA-PARK einladen", versprach der Verein in seinem Schreiben vom Mittwoch.

Der BVB hatte bereits zum Wochenstart eine Vorsichtsmaßnahme der anderen Art angekündigt: Die Profis der Schwarz-Gelben verzichten vorübergehend auf Autogramme und "Selfies" mit Fans, um direkten Kontakt zu vermeiden.

myr