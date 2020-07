Das sagt Labbadia über Götze und Draxler

imago sportfotodienst

Spielten beide zusammen für die DFB-Auswahl: Mario Götze und Julian Draxler

Hertha BSC wird dank der Millionen von Investor Lars Windhorst auch in diesem Sommer auf dem Transfermarkt tätig werden. Immer wieder wird der Hauptstadtklub mit Ex-BVB-Star Mario Götze und PSG-Angreifer Julian Draxler in Verbindung gebracht. Nun bezieht Trainer Bruno Labbadia Stellung.

"Ich bin großer Götze-Fan", bekannte der 54-Jährige im Interview mit "Sport Bild": "Das war ich schon immer." Beide seien "aufgrund ihrer Technik außergewöhnliche Spieler", Draxler habe "tolle Fähigkeiten".

Französischen Medienberichten zufolge ist ein Wechsel von Julian Draxler zur "Alten Dame" nicht unwahrscheinlich. Angeblich sind die Berliner bereit, 20 Millionen Euro plus Boni an dessen Klub Paris Saint-Germain zu überweisen.

Mario Götze ist nach seinem Aus bei Bundesliga-Konkurrent Borussia Dortmund eine der heißen Personalien für den Transfer-Sommer. Schon im vergangenen Winter wurde er bei der Hertha gehandelt. Zuletzt wurde der WM-Held von 2014 bei mehreren italienischen Klubs gehandelt. Hertha-Manager Michael Preetz, auf Götze Ende Mai auf einer Pressekonferenz angesprochen, wollte die Gerüchte nicht näher kommentieren.

"Agüero, Cavani, Suárez - diese Spieler liebe ich"

"Was bei Götze aber besonders war, ist, dass er auf dem Platz instinktiv alles richtig gemacht hat. Der Einzige, der in der Bundesliga noch in die gleiche Richtung geht, ist für mich Kai Havertz", so Labbadia weiter. "Die beiden sind so klar in ihrem Spiel wie kaum andere Spieler."

Für seine Mannschaft wäre das Trio daher zweifelsfrei eine Verstärkung, gab der Hertha-Coach zu. "Ich würde zu allen drei Spielern in Hochform nicht Nein sagen." Gleichzeitig stehen aber noch weitere Stars auf der "Wunschliste" des einstigen Angreifers: "Agüero, Cavani, Suárez - diese Spieler liebe ich."

Dennoch gilt für Labbadia: "Wir müssen unseren eigenen Weg gehen und unsere eigene Geschichte schreiben. Dafür müssen wir die richtigen Spieler finden."