Nächster Bayern-Youngster vor Wechsel?

LakoPress via www.imago-images.de

Könnte den FC Bayern verlassen: Sarpreet Singh (2. v. links)

Lars Lukas Mai hat dem FC Bayern München bereits auf Leihbasis den Rücken gekehrt, Christian Früchtl steht einem Medienbericht zufolge vor einem ähnlichen Schritt. Nun soll ein weiteres Talent den deutschen Fußball-Rekordmeister verlassen.

Wie der "kicker" berichtet, zieht es Offensiv-Youngster Sarpreet Singh zum 1. FC Nürnberg. Der 21-Jährige soll ins Zentrum des Nürnberger Interesses gerückt sein, zumal er im Angriff flexibel einsetzbar ist. Gespräche über ein Leihgeschäft sollen bereits in Gange sein.

Singh kam erst im vergangenen Sommer von Wellington Phoenix zum FC Bayern, wo er überwiegend in der 2. Mannschaft eingeplant war und 22 Spiele (sieben Tore, sieben Assists) in der 3. Liga absolvierte. Unter Hansi Flick kam er auf zwei Bewährungsproben bei den Profis in der Bundesliga. Sein Vertrag ist noch bis 2022 gültig.

Laut dem Fachblatt könnte der neuseeländische Nationalspieler künftig mit Christian Früchtl beim Zweitligisten aus Nürnberg auf dem Feld stehen. Der "kicker" bestätigte eine entsprechende Meldung der "Bild". Der Leih-Deal zwischen Bayern und dem Club sei "beschlossene Sache", aber noch nicht gänzlich finalisiert.