Flick über Hoeneß: "Hat sehr viel Selbstvertrauen"

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Hansi Flick bewertet die Arbeit von Sebastian Hoeneß beim FC Bayern sehr positiv

Nach dem Gewinn der Meisterschaft in der 3. Liga mit der U23 des FC Bayern wechselte Trainer Sebastian Hoeneß im Sommer zur TSG Hoffenheim. Hansi Flick, Coach der Münchner Profis, traut dem 38-Jährigen eine Menge zu.

In der "Sport Bild" würdigte Flick die Arbeit des Neffen von Uli Hoeneß an der Säbener Straße. "Sebastian hat mit seiner U23 bei uns einen herausragenden Job gemacht", schwärmte der 55-Jährige.

Flick weiter: "Es war zu sehen, dass er den Blick hat für einen Cheftrainer-Posten in der Bundesliga. Das zeichnet Sebastian aus, er hat sehr viel Selbstvertrauen."

In Hoffenheim tritt Hoeneß in die Fußstapfen des Niederländers Alfred Schreuder, der kurz vor Saisonende entlassen worden war. Mit der TSG darf er nun in der Europa League ran.

"Ich hoffe es und traue es Sebastian zu, dass er in Hoffenheim weiter einen attraktiven Fußball spielen lässt", betonte Flick: "Er hat eine Mannschaft, die von Alex Rosen gut zusammengestellt wurde, Basti kann mit diesem Kader seine Vorstellungen umsetzen."

In der neuen Bundesligasaison kommt es bereits am 2. Spieltag zum Wiedersehen zwischen den Trainern: Ende September gastiert der FC Bayern in Hoffenheim.