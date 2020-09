Hammer um Schalke-Partie! Türkgücü klagt sich in den Pokal

View this post on Instagram

🇩🇪BFV muss Meldung von Schweinfurt widerrufen und Türkgücü zum DFB Pokal melden. Der DFB muss diese Maßnahmen zulassen! Weitere Infos auf unserer Homepage! #TGMGELIYOR — 🇹🇷Bavyera Futbol Federasyonu DFB'e Schweinfurt'u bildirme kararını geri çekmeli! Bu kararı Alman Futbol Federasyonu da onaylaması lazım! Daha fazla bilgi websitemiz'de! #TGMGELIYOR