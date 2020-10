Riether zur Derby-Pleite: "Hatten einfach nicht den Mut"

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Sascha Riether ist Koordinator der Lizenzspielerabteilung des FC Schalke

Diese Leistung ließ keine anderen Schlüsse zu! Nach dem 0:3 im Revierderby bei Borussia Dortmund sind die Verantwortlichen des FC Schalke 04 in die schonungslose Analyse eingestiegen.

Bereits am Samstagabend nach der Partie haderte Schalkes Cheftrainer Manuel Baum mit der fehlenden Sicherheit im Spiel seiner Mannschaft. Die große Verunsicherung führe zu einer Vielzahl von leichten Fehlern, die es dem Gegner immer wieder leicht gemacht hätten.

In eine ähnliche Richtung gingen die Worte von Sascha Riether einen Tag später. Der Koordinator der Lizenzspielerabteilung des FC Schalke stellte ebenfalls primär ein Defizit im mentalen Bereich bei den S04-Spielern fest: "Wenn du in Dortmund gewinnen willst, brauchst du 100 Prozent Bereitschaft, ein bisschen Glück, und musst auch den Mut haben. Du musst das Herz in der Hand haben und nicht in der Hose, und da hatten wir einfach nicht den Mut, um da irgendwas zu holen", so der 37-Jährige am Sonntagmittag im "Doppelpass" bei "Sport1".

Die Gelsenkirchener hatten sich vor der Partie eigentlich zum Ziel gesetzt, mutig aufzuspielen und den BVB forsch anzulaufen, um den Gegner selbst zu Fehlern zu zwingen. Riethers Fazit fiel nach der Nicht-Angriffsleistung mit null Schüssen auf das Tor von Dortmunds Keeper Hitz entsprechend mau aus: "Wir wollten von Anfang an vorne draufgehen und wollten die Dortmunder unter Druck setzen. Das haben wir leider nicht so gut geschafft."

Riether erkennt: "Hatten keine Entlastung mehr"

Das grundlegende Problem sieht der Ex-Profi aber ähnlich wie auch Cheftrainer Manuel Baum im eigenen Spiel mit dem Ball: "Ich glaube, dass die Defensive nicht so unser Problem war. Wenn wir die Ballgewinne hatten, konnten wir danach nichts mehr mit dem Ball anfangen. Wir hatten keine Entlastung mehr."

Schalkes großes Manko sei es laut Riether bereits seit geraumer Zeit, dass das Team seine Qualitäten nicht mehr richtig abrufe. "Wir haben zu viele Spiele, die im Moment ihre Qualität nicht auf den Platz bringen. Die Aufgabe auch vom Trainerteam muss es sein, dass wir diese Qualität wieder rauskitzeln."

Vom Potenzial innerhalb der Truppe zeigte sich der heutige Funktionär weiterhin überzeugt. Die miserable Bilanz von 21 Spielen ohne Sieg werde in den kommenden Wochen endlich wieder aufgebessert, ist sich Riether sicher. "Wichtig wird einfach sein, und da ist glaube ich Manuel Baum der richtige Trainer, dass er den Jungs einen Plan mitgibt, und die Jungs den Plan mit Leben füllen."