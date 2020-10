Dauerläufer Hofmann und der verspätete Durchbruch

ULMER via www.imago-images.de

Jonas Hofmann ist bei Gladbach gesetzt

Auf den letzten Schritt wartete Jonas Hofmann lange. Doch jetzt scheint ihn der Dauerläufer von Borussia Mönchengladbach endgültig gemacht zu haben.

Er läuft und läuft und läuft. In der vergangenen Saison spulte Jonas Hofmann im Schnitt 12,26 Kilometern pro Spiel ab und war damit der laufstärkste Profi bei Borussia Mönchengladbach. Einen langen Atem musste der 28-Jährige auch in seiner Karriere beweisen. Der letzte große Schritt ließ auf sich warten - bis jetzt.

Sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft im Fußball-Länderspiel gegen die Türkei (3:3) war der Lohn für seine konstant starken Leistungen in den vergangenen Wochen und Monaten. "Jonas ist in Topform", lobte ihn Teamkollege Matthias Ginter.

Dabei schien es in seiner Zeit beim FSV Mainz 05 und bei Borussia Dortmund lange so, dass Hofmann zwar viel Talent mitbringt, doch es für den großen Durchbruch nicht reichen würde. Auch nach seinem Wechsel nach Mönchengladbach 2016 spielte sich der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler nur selten in den Vordergrund.

Doch inzwischen ist er bei Trainer Marco Rose trotz der großen Konkurrenz in der Offensive gesetzt. Seine Zahlen vor dem Champions-League-Kracher gegen den spanischen Rekordmeister Real Madrid am Dienstagabend sind aber auch beeindruckend. In sieben Pflichtspielen in dieser Saison gelangen ihm vier Tore und fünf Vorlagen. Er führt damit die interne Scorer-Wertung der Elf vom Niederrhein an. "Ich hoffe, es geht noch ein bisschen so weiter", sagte Hofmann.

Wenn es ihm gelingt, dann darf er sich auch Hoffnungen auf eine EM-Nominierung im kommenden Sommer machen. Mit seiner Vielseitigkeit sammelte er auch bei Bundestrainer Joachim Löw Pluspunkte. Hinzu kommt seine beeindruckende Laufstärke. "Es ist nie mein Ziel, eine bestimmte Kilometerzahl zu absolvieren. Aber ich nehme einfach gern aktiv am Spiel teil, bin deshalb so viel in Bewegung", äußerte Hofmann.

Hofmann betreibt Subway-Filialen

Ein Teil seines Lebens passt dazu allerdings nicht so wirklich. Gemeinsam mit seinem besten Freund betreibt Hofmann drei Subway-Filialen. "Es war die Idee von meinem Kumpel, dass wir zusammen ein Abenteuer starten wollen. Wir wollten uns etwas aufbauen", sagte Hofmann zuletzt im "RTL"-Interview.

Doch wie passen Fast Food und Profifußball zusammen? "Viele Leute denken natürlich, die Ernährung passt nicht. Wir sind aber auch nur Menschen und essen auch mal gerne Fast Food. Es darf auch mal etwas deftiges Essen sein", sagte Hofmann. Seiner Kondition merkt man es nicht an.