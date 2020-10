Entwarnung bei Bayern-Youngster

Mladen Lackovic via www.imago-images.de

Tiago Dantas kann wohl schon bald wieder mitwirken

Durchatmen beim FC Bayern. Neuzugang Tiago Dantas hat sich beim Drittliga-Spiel der Bayern-Amateure gegen Waldhof Mannheim (2:0) nur leicht verletzt und wird schon bald ins Training zurückkehren.

Wie die Münchner auf der Vereins-Homepage mitteilten zog sich der 19-jährige Wunschspieler von Hansi Flick lediglich eine Prellung am Unterschenkel zu. Der Portugiese wurde beim Heimspiel gegen die Mannheimer verletzungsbedingt in der Halbzeit ausgewechselt. Nach seinem Wechsel von SL Benfica in Zweitvertretung spielte Tiago zweimal von Beginn an.

Bayern-Trainer Flick hält große Stücke auf die Leihgabe aus Lissabon (7,5 Mio Euro Kaufoption). Als Trainer macht es mir großen Spaß, mit ihm zu arbeiten. Tiago ist ein toller Fußballer, er ist aufgeschlossen und wissbegierig. Seine Qualitäten zeigt er schon jetzt bei uns im Training", schwärmte Flick erst kürzlich über das Mittelfeld-Juwel.