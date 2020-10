ANZEIGE: Leipzig zu Gast in Manchester mit 15€ Gratiswette

novibet

Manchester United gegen RB Leipzig mit 15€ Gratiswette

RB Leipzig ist zu Gast im Old Trafford - und Novibet schenkt Ihnen eine 15-Euro-Gratiswette! Manchester United empfängt am Mittwochabend (21 Uhr) die Roten Bullen in Gruppe H der Champions League. Die Fußballfans erwartet ein spannendes Spiel!

In der jungen Saison 2020/2021 läuft für RB Leipzig bislang alles nach Plan. Das erste Gruppenspiel der Champions League gegen Basaksehir konnten die Leipziger souverän mit 2:0 für sich entscheiden und in der Bundesliga grüßt das Team von Julian Nagelsmann von der Tabellenspitze.

In der bisherigen Saison stach Außenverteidiger Angelino besonders hervor. Gegen Basaksehir avancierte der Spanier mit zwei Treffern zum Matchwinner.

Manchester United mit Licht und Schatten

Mit sieben Punkten nach fünf Ligaspielen ist der Saisonstart von Manchester United alles andere als optimal verlaufen.

Am vergangenen Wochenende gab es eine triste Nullnummer gegen den FC Chelsea, zuvor immerhin zwei Siege in Folge gegen Newcastle und Paris Saint-Germain.

Marcus Rashford ist einer der Schlüsselspieler bei Manchester United. Der 22-Jährige traf auch zum Champions-League-Auftakt in Paris.

