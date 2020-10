Labbadia freut sich auf die "Ex"

M. Popow via www.imago-images.de

Labbadia trifft mit der Hertha auf den VfL Wolfsburg

Trainer Bruno Labbadia von Fußball-Bundesligist Hertha BSC freut sich auf das Duell mit seinem Ex-Klub VfL Wolfsburg am kommenden Sonntag.

"Es war eine gute Zeit. Deswegen ist Vorfreude da auf dieses intensive Spiel", sagte der 54-Jährige am Freitag. Solche Spiele seien "immer noch was anderes als normal", so Labbadia weiter. Wolfsburg hatte er 2018 erst in der Liga gehalten und in der Saison danach in die Europa League geführt.

2019 verließ der Coach den Klub nach Differenzen mit Wolfsburgs Sportchef Jörg Schmadtke und heuerte im April dieses Jahres in Berlin an. Der Zwist mit seinem ehemaligen Vorgesetzten ist mittlerweile vergessen.

"Ich bin ein Mensch, der relativ schnell hinter sich lässt, was war. Ich schaue auf das Positive", so Labbadia: "Es ist wirklich so, dass wir in der Phase bislang nicht aufeinander getroffen sind und werden uns jetzt ganz normal begrüßen, weil wir eine erfolgreiche Zeit hinter uns haben."

Gegen Wolfsburg will Hertha nach zuletzt vier Liga-Niederlagen in Folge seinen ersten Heimsieg in der laufenden Saison einfahren. "Der Mannschaft würde das einfach gut tun, weil es ein anderes Gefühl ist", sagte Labbadia. Verzichten muss Hertha im Lichte des bevorstehenden Corona-Lockdowns derweil auf Fan-Unterstützung.

Während die bisherigen beiden Heimspiele vor 4000 Zuschauern stattfanden, sind Zuschauer diesmal wieder ausgeschlossen. "Es macht grundsätzlich wenig Sinn, wenn ab Montag das ganze Land runtergefahren wird, nochmal auf eine höhere Zuschaueranzahl zu pochen", sagte Michael Preetz, Herthas Geschäftsführer Sport.