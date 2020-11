Nicht nur Moukoko: Owomoyela lobt Junioren-Duo des BVB

unknown

Patrick Owomoyela spielte zwischen 2008 und 2013 beim BVB

Youssoufa Moukoko dominiert die Schlagzeilen, wenn es um die Nachwuchsspieler von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund geht. Immerhin darf der gerade einmal 15 Jahre alte Stürmer schon bald auf ein Profi-Debüt hoffen. Doch BVB-Markenbotschafter Patrick Owomoyela kennt noch weitere Talente in den Reihen der Schwarz-Gelben.

Der ehemalige BVB-Profi und deutsche Nationalspieler erklärte im vereinseigenen Podcast, er sehe bei zwei Spielern großes Potenzial. "Ansgar Knauff ist spannend", so Owomoyela, zudem habe Samuel Bamba "in den paar Wochen, in denen ich bei der U19 war, eine Entwicklung genommen", die "nicht vorauszusehen war".

Bamba, Jahrgang 2004, ist eigentlich noch für die U17 der Borussia spielberechtigt und läuft seit dieser Spielzeit für die U19 auf. "Bei ihm steckt sehr viel Potenzial drin. Das sind spannende Talente, die in den nächsten Jahren hier beim BVB ihre Chance bekommen", führte Owomoyela aus. Der heute 40-Jährige hospitiert derzeit beim BVB-Nachwuchs.

Mittelstürmer Youssoufa Moukoko, der bereits bei den Profis mittrainieren darf und dessen Bundesliga-Debüt wohl nach seinem 16. Geburtstag am 20. November bevorsteht, habe "sich wahnsinnig schnell angepasst" und stehe bereits in den Startlöchern. Moukoko habe "das Selbstbewusstsein, ohne arrogant zu sein" und werde sich sicherlich "zu einer Alternative entwickeln".

Zur jungen Generation beim BVB zählen bereits die 17 Jahre alten Giovanni Reyna und Jude Bellingham, die sich zum Saisonstart einen festen Platz in der Startelf von Lucien Favre haben erspielen können.

Der US-Amerikaner Reyna steht mittlerweile schon bei 21 Bundesliga-Spielen, Neuzugang Bellingham durfte in der Saison 2020/21 viermal in der Liga von Beginn an ran und wurde einmal eingewechselt.