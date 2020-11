unknown

Dietmar Hamann gibt eine Prognose für das Topspiel zwischen BVB und FC Bayern ab

Am Samstag empfängt Borussia Dortmund den FC Bayern zum Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga. Ex-Bayern-Profi Dietmar Hamann sieht den BVB im Vorteil.

"Die Voraussetzungen für unser Spitzenspiel könnten nicht besser sein. Alles ist angerichtet, um ein großartiges Match genießen zu können", schrieb Hamann in seiner "Sky"-Kolumne und ergänzte: "Auf der einen Seite die beste Mannschaft der Welt und auf der anderen der BVB, der vielleicht die größte Chance der letzten Jahre gegen Bayern hat."

Den Vorteil für die Dortmunder sieht der TV-Experte in der "körperlichen und geistigen Frische". Schließlich habe der BVB im Sommer viel länger Pause gehabt als die Münchner.

Die Bayern-Stars sind laut Hamann dagegen "logischerweise am Limit. Sie hatten nur ein paar Tage Ruhe im Sommer und waren in jedem Wettbewerb im Finale. Im Moment ist das eine wahnsinnig anstrengende Phase für sie. Körperlich und dementsprechend auch mental", betonte der 47-Jährige und urteilte: "Dieses Pensum ist unmenschlich."

Dass der FC Bayern dennoch seit neun Pflichtspielen ungeschlagen ist, liegt laut Hamann an der "unfassbaren Qualität und Mentalität". "Aber ewig geht das nicht und gegen eine Mannschaft wie Dortmund, die jetzt auch noch das Verteidigen gelernt hat, könnte das schwer werden", mahnte der zweifache deutsche Meister.

Hamann nimmt Favre in die Pflicht

Ohnehin seien der Triple-Sieger in den vergangen Partien nicht derart überlegen und dominant aufgetreten, wie die Wochen davor. "Das ist mehr als verständlich", schrieb Hamann und nahm den BVB und Coach Lucien Favre in die Pflicht: "Den Beweis, gegen die Bayern zu gewinnen, wenn es drauf ankommt, ist der Trainer noch schuldig."

Hamann setzt zwar auf einen 2:1-Sieg für die Dortmunder, schränkte jedoch ein: "Wir haben in den letzten Jahren öfter gedacht, dass der BVB jetzt mal an der Reihe ist und wurden von den Bayern dann eines besseren belehrt. Das kann natürlich auch am Samstag wieder so sein."