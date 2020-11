Nächster Gladbach-Star positiv getestet

FIRO/FIRO/SID/

Bensebaini positiv auf Coronavirus getestet

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach meldet einen weiteren Coronafall. Abwehrspieler Ramy Bensebaini wurde positiv auf das Virus getestet. Das gab der Verein am Samstag wenige Stunden vor der Partie gegen den FC Augsburg bekannt.

Eine am Freitag durchgeführte Testreihe aller Spieler, Trainer und Betreuer habe keine weiteren positiven Befunde ergeben. Bereits am Donnerstag hatte Trainer Marco Rose bekannt gegeben, dass der Franzose Alassane Pléa schon am Samstag vergangener Woche ein positives Ergebnis bei der Corona-Testung aufgewiesen habe.

Den FCA habe man in Kenntnis gesetzt und darüber informiert, dass alle am Samstag eingesetzten Spieler bei allen Tests in dieser Woche negativ getestet worden seien, äußerte Borussias Sportdirektor Max Eberl.

Positiver Covid-19-Test bei Ramy Bensebaini



Bei den planmäßigen Covid-19-Tests der Spieler und des Trainer- und Betreuerteams von Borussia vor dem Bundesligaspiel gegen den @FCAugsburg ist Abwehrspieler Ramy Bensebaini positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden. pic.twitter.com/4LJVWA5LQY — Borussia (@borussia) 21. November 2020

Der algerische Nationalspieler Bensebaini, der nach Länderspielen in Algerien und Simbabwe am Donnerstag nach Deutschland zurückgekehrt war, befindet sich nach Klubangaben in häuslicher Quarantäne. Laut Verein müsse nach Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt kein weiterer Spieler und kein Mitglied des Trainer- und Betreuerstabs in Quarantäne.