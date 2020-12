Flick gibt Update zu Lewandowski-Ausfall

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Fehlt dem FC Bayern nicht länger: Robert Lewandowski (l.)

Der FC Bayern München plant im Bundesliga-Spiel bei Union Berlin am Samstag (18.30 Uhr) wieder mit Topstürmer Robert Lewandowski.

"Ich gehe davon aus, dass er zu 100 Prozent fit ist", sagte Trainer Hansi Flick nach dem 2:0 (0:0) zum Abschluss der Gruppenphase in der Champions League gegen Lokomotive Moskau.

Lewandowski hatte in der Partie wegen muskulärer Probleme gefehlt. Sein Vertreter Eric Maxim Choupo-Moting traf nach der Führung durch das erste Champions-League-Tor von Niklas Süle (63.) zum Endstand (80.).

Flick meinte, beiden Spielern hätte ihr jeweiliger Treffer "gut getan". Mit der Entwicklung von Süle, den er kürzlich wegen Trainingsrückstands noch für ein paar Spiele rausgenommen hatte, sei er "zufrieden".

Süle meinte mit Blick auf die jüngste Kritik an ihm: "Ich bin einfach glücklich, dass wir die Gruppe mit einem Sieg abgeschlossen haben, das ist das einzige, was zählt. Was geschrieben wird, ist scheißegal."

Choupo-Moting ging nach seinem Tor als Zeichen gegen Rassismus auf die Knie und hob die rechte Faust. Er habe die Geschehnisse beim Spiel seines Ex-Klubs Paris Saint-Germain gegen Basaksehir verfolgt, sagte der Stürmer bei "Sky", "es war eine sehr, sehr gute Reaktion beider Mannschaften. Man muss ein Zeichen setzen, wir dürfen nicht aufhören, gegen Rassismus zu kämpfen."