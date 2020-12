Italienisches Fußball-Idol Rossi verstorben

David Martinez Pelcastre

Italiens Fußball trauert um Paolo Rossi

Der ehemalige Fußball-Weltmeister Paolo Rossi aus Italien ist nach Medienangaben im Alter von 64 Jahren gestorben.

Das berichteten die italienische Nachrichtenagentur "Ansa" und die "Gazzetta dello Sport" unter Berufung auf Social-Media-Posts seiner Frau Federica Cappelletti.

Rossi, der Italien im Finale gegen Deutschland zum WM-Titel 1982 geführt hatte, starb nach Angaben der Zeitung an einer "unheilbaren Krankheit".

Rossi traf beim WM-Sieg zum 1:0 gegen Deutschland, erzielte in den letzten drei Partien des Turniers in Spanien insgesamt sechs Tore und wurde zu einer Fußball-Legende in seinem Heimatland.

Er bekam 1982 zudem den Ballon d'Or, der damals an den besten Fußballer Europas ging.