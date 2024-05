Schalke trifft Entscheidung über Rückkehr von Max Meyer

IMAGO/Anton Geisser

Max Meyer träumt angeblich vom Comeback beim FC Schalke 04

Glaubt man einem aktuellen Medienbericht, ist ein Comeback von Mittelfeldspieler Max Meyer beim FC Schalke 04 vom Tisch.

Der Zweitligist habe sich gegen eine Rückholaktion entschieden, schreibt "Sport Bild". Auch der zuletzt gehandelte Christian Conteh (VfL Osnabrück) sei kein konkretes Thema auf Schalke. Die Vereinsbosse sollen davon überzeugt sein, dass beide Spieler nicht stark genug für die Ansprüche der Königsblauen sind.

Meyer, der nach seinem Abschied vom Schweizer Erstligisten FC Luzern ablösefrei auf dem Markt ist, liebäugelt einem "Bild"-Bericht zufolge mit einer Rückkehr zu seinem Ausbildungsverein. Der 28-Jährige würde für Schalke sogar auf viel Geld verzichten, hieß es.

Zwischen 2010 und 2018 hatte der vierfache Nationalspieler für die Königsblauen die Fußballschuhe geschnürt, schaffte dort seinen Durchbruch im Profi-Bereich. Dann zog es ihn zu Crystal Palace in die englische Premier League. Weder bei den Londonern noch bei einer Leihe zum 1. FC Köln 2021 konnte er jedoch bleibenden Eindruck hinterlassen. Anschließend spielte er noch für Fenerbahce sowie den dänischen Verein FC Midtjylland, bevor es ihn nach Luzern zog.

Nächster XXL-Umbruch beim FC Schalke 04

Auf Schalke steht nach einer wahren Horror-Saison wieder einmal ein großer Umbruch an. Mehrere Abgänge stehen bereits fest, weitere namhafte könnten dazu kommen. Unter anderem soll laut "Bild" Torwart-Urgestein Ralf Fährmann den Klub verlassen.

Bereits bestätigt ist das Aus von Vereinsikone Mike Büskens, der zuletzt als Co-Trainer unter Chefcoach Karel Geraerts fungierte. In diesem Zusammenhang berichtete der 56-Jährige am Montag via Instagram von einem "kurzen Gespräch" mit Vorstandschef Matthias Tillmann "nach dem Mannschaftsbrunch".

Büskens übte in diesem Zusammenhang auch Kritik am Umgang der Verantwortlichen mit ihm. "Leider war es mir nicht vergönnt, das habe ich gestern in diesem Gespräch gesagt, mich von euch im Rahmen eines Spiels zu verabschieden. Vielleicht gegen Hansa Rostock oder in Fürth, weil ich glaube, dass die Entscheidung schon viel früher gefallen ist und nicht erst in den letzten zwei Tagen", schrieb er an die S04-Fans gewandt.