Terzic-Verbleib beim BVB? So ist der Stand

IMAGO/IPA Sport/ABACA

Edin Terzic erreichte mit dem BVB das Finale der Champions League

Die 0:2-Niederlage mit Borussia Dortmund gegen ein auf dem Papier übermächtiges Starensemble von Real Madrid war mit Sicherheit eine der schwersten Stunden in der Trainerlaufbahn von Edin Terzic. Die starke Saison, die der BVB unter der Führung des 41-Jährigen 2023/24 in der europäischen Fußball-Königsklasse ablieferte, hat für Terzic angeblich dennoch sehr angenehme Folgen.

"Wir haben ein tolles Spiel gezeigt und wir hätten vielleicht auch ein bisschen mehr als das 0:2 verdient gehabt. Vor allem in der ersten Halbzeit hatten wir das Gefühl, wir haben sie. Von der ersten Sekunde an haben wir der ganzen Welt gezeigt, dass wir hier sind, um zu gewinnen. Der einzige Unterschied war, dass sie den Killerinstinkt hatten, der uns heute gefehlt hat. Deshalb sind sie verdientermaßen der Sieger" - mit diesen Worten bewies BVB-Trainer Edin nach der Pleite im Finale der Champions League am Samstagabend beim "ZDF" Klasse.

Klasse soll man inzwischen übrigens nicht nur in Reihen der Borussen bei Terzic erkannt haben, das berichtet der "kicker".

Zwar ist die Verlängerung des gebürtigen Mendeners, der um den Jahreswechsel noch um seinen Job bangen musste, in Dortmund wohl nur noch "Formsache", Verhandlungen über eine Zusammenarbeit über den Sommer 2025 hinaus sollen "bald aufgenommen werden", so das Fachmagazin.

BVB-Coach Edin Terzic überzeugt auch abseits von Dortmund

Glaubt man dem Bericht, tut der BVB allerdings auch sehr gut daran, Terzic schnell an sich zu binden. Sorgen um seine Zukunft muss sich dieser nämlich keineswegs machen, urteilt der "kicker". Im Ausland sei längst aufgefallen, wie überzeugend Terzic "seinen Klub repräsentiert, wie sicher er die englische Sprache beherrscht und vor allem: wie stressresistent und lösungsorientiert er arbeitet".

Einem Verbleib beim BVB scheint dieser Umstand nicht im Weg zu stehen. Sollte sich allerdings abermals starke Kritik an Terzic regen, dürfte der Übungsleiter den Klub-Bossen gegenüber mit sehr breiter Brust auftreten.