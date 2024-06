Kollegen-Breitseite für Süle und Bayern-Quintett

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

BVB-Profi Niklas Süle spielte eine Saison zum Vergessen

Wenn die Saison der Fußball-Bundesliga beendet ist, stehen für Hunderte Profis Wahlen an. Das Fachmagazin "kicker" bittet die Stars unter anderem um ihre Einschätzung zur Enttäuschung der Saison. Neben dem zu erwartenden ersten Platz, der nach Bremen ging, hat es Niklas Süle von den Kollegen mächtig abbekommen. Hinter dem schwächelnden BVB-Verteidiger landeten zudem gleich fünf Spieler vom FC Bayern.

"Welcher Feldspieler hat Sie sportlich am meisten enttäuscht?", fragte der "kicker" in einer großen Umfrage die aktuellen Bundesliga-Profis. Über 200 Spieler haben reagiert und die Enttäuschung der Saison gewählt. Nach Marcel Sabitzer in 2022 (damals noch FC Bayern) und Sadio Mané in 2023 (damals ebenfalls FC Bayern) hat es dieses Mal ein Spieler von Werder Bremen an die unrühmliche Spitze geschafft.

Ein Viertel der Abstimmenden (25,6 Prozent) gab Naby Keita die Stimme, die wohl kein Profi gern bekommt. Der Guineer war vor der mittlerweile abgelaufenen Saison als großer Hoffnungsträger an die Weser geholt worden, zeigte sich aber extrem verletzungsanfällig und hatte so erst so gut wie keinen Einfluss auf das Spiel der Bremer, später bootete er sich selbst aus, als er nicht auf der Bank sitzen wollte.

Platz zwei mit immerhin noch 13,2 Prozent der Stimmen ging an Niklas Süle von Borussia Dortmund. Den Traum von der Heim-EM musste der BVB-Verteidiger im Laufe der Saison abschreiben, seine Dortmunder Kollegen überholten ihn, Süle selbst hatte mit Gewichtsproblemen zu kämpfen und dazu unter Trainer Edin Terzic einen schweren Stand.

Laut "Bild" gab es zum Jahresende 2023 sogar ein Krisengespräch, um den Spitzenverdiener in die Spur zu bekommen. So richtig fruchtete das nicht. Von den Kollegen wurde er nun dafür abgestraft.

Viele Enttäuschungen beim FC Bayern

Vom FC Bayern befinden sich derweil gleich fünf Spieler in der Flop-Liste. Verteidiger Dayot Upamecano (9,3 Prozent) bekam erneut keine Konstanz in seine Leistungen, zeigte sich fehleranfällig, was offenbar auch den Bundesliga-Kollegen auffiel.

Zwischen Upamecano und die übrigen FCB-Stars schob sich Leonardo Bonucci (5,3 Prozent), der nach gerade einmal etwas mehr als einem Vierteljahr den Abflug von Union Berlin machte und den von ihm erwarteten großen Glanz gänzlich vermissen ließ.

Hinter Bonucci folgte dann Bayerns 50-Millionen-Euro-Neuzugang Min-Jae Kim (3,5 Prozent). Dieser konnte ebenfalls nicht überzeugen, auch Alphonso Davies (3,1 Prozent) - in den letzten Jahren noch Überflieger - blieb weit hinter den Erwartungen zurück.

Aus dem Dunstkreis des DFB-Teams wurden zudem Münchens Joshua Kimmich (3,5 Prozent) und Leon Goretzka (4,0 Prozent), der den Sprung auf den EM-Zug verpasste, abgestraft.

Weitere Plätze: Robin Gosens (Union Berlin) und Donny van de Beek (Eintracht Frankfurt) mit jeweils 2,2 Prozent sowie Felix Nmecha (BVB) und Kevin Volland (Union Berlin) mit jeweils 1,3 Prozent.