Buli-Trio dran: Glatzel-Verbleib hängt an zwei Faktoren

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

HSV-Angreifer Robert Glatzel ist in der Bundesliga gefragt

Seit drei Jahren trägt Robert Glatzel das Trikot des Hamburger SV. Und trotz der vielen Tore des Angreifers reichte es seitdem nie zum Aufstieg für den HSV. Sucht der 30-Jährige nun das Weite? Während das Oberhaus an ihm baggert, hat Glatzel wohl gleich zwei wichtige Faktoren ausgemacht, die seine Entscheidung beeinflussen könnten.

Zum sechsten Mal nacheinander hat der Hamburger SV zuletzt sein großes Saisonziel verfehlt, in die Fußball-Bundesliga zurückzukehren. Gleich dreimal war in den letzten Jahren Robert Glatzel dabei. Mit 22 Toren gelang ihm in diesem Jahr - nach zwei zweiten Plätzen zuvor - sogar der Gewinn der Torjägerkanone. Allein: das reichte am Ende auch nicht für seine Farben.

Kein Wunder also, dass der Angreifer trotz seines noch bis Sommer 2027 datierten Vertrages darüber nachdenkt, wie die Perspektive in Hamburg aussieht. Denn wie jeder Profi-Fußballer will auch Glatzel (wieder) in der Bundesliga spielen - 2020/21 durfte er im Mainz-Trikot schon die Luft im Oberhaus schnuppern.

Doch wie sehr vertraut der mittlerweile 30-Jährige dem HSV, dass die Mission Aufstieg zeitnah doch noch gelingt? Nach Informationen von "Sport Bild" wartet Glatzel derzeit noch ab, wie sich die Lage and er Elbe entwickelt. Demnach macht der Routinier einen Verbleib von zwei Faktoren abhängig.

In beiden Fällen geht es darum, wer zukünftig das Sagen hat beim HSV.

Und zwar einerseits als Verantwortlicher für den Sportbereich: Hier herrscht mittlerweile Klarheit. Nach Redaktionsschluss der "Sport Bild" gaben die Rothosen bekannt, dass der bisherige Sportchef Jonas Boldt seinen Hut nehmen muss und Stefan Kuntz übernimmt.

Vom HSV in die Bundesliga? Trio will Glatzel

Andererseits geht es auch drum, wer 2024/25 als Trainer auf der Bank sitzt. Ob es mit Steffen Baumgart weitergeht, der erst im Februar für Tim Walter übernahm, den Aufstieg aber auch nicht schaffte, ist unklar. Laut "Bild" könnte Kuntz sich gegen eine zweite Chance für Baumgart entscheiden.

So oder so: Glatzel wird genau hinschauen, laut "Sport Bild" gibt es "Zweifel" bei ihm, dass sein Traum von der Bundesliga mit dem HSV erfüllt werden kann.

Da kommt es sicher nicht ungelegen, dass laut der Sportzeitschrift Union Berlin, der 1. FC Heidenheim und Werder Bremen am Stürmer baggern, der via Klausel für 2,3 Millionen Euro Ablöse verpflichtet werden könnte.