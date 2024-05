Reds-Ikone will Bier mit Mats Hummels trinken

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Jamie Carragher unterstützt den BVB im Finale der Champions League

Borussia Dortmund steht im Finale der Champions League. In Jamie Carragher, Liverpool-Ikone und TV-Experte, hat der BVB dank seiner starken Leistungen in der diesjährigen Königsklassen-Saison einen prominenten Fan gewonnen - der sich in Wembley auf ein Treffen mit Mats Hummels freut.

Der ehemalige englische Nationalspieler Jamie Carragher drückt dem BVB im Finale der Champions League gegen den Favoriten aus Madrid klar die Daumen. "Ich wollte unbedingt, dass sie es ins Finale schaffen. Es ist schön, wenn ein Traditionsverein mit einem Lauf dorthin kommt", so der 46-Jährige im Gespräch mit "Sport Bild".

Carragher arbeitet inzwischen als TV-Experte für "CBS", gemeinsam mit den Ex-Profis Thierry Henry und Micah Richards sowie Moderatorin Kate Abdo.

Immer wieder sorgt das Quartett abseits der Analysen für Unterhaltung, beim Halbfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Borussia Dortmund und PSG war Carragher etwa auf die Südtribüne gegangen, um mit den schwarz-gelben Fans zu feiern. Etwa "fünf Pints" habe der Engländer dort getrunken: "In der Sendung sagte ich aber acht, weil es sich eher so anfühlte."

Hummels "brillant" gegen PSG - BVB-Trio im Finale im Fokus

Der Ex-Liverpooler ist noch immer begeistert über den Fan-Support beim BVB: "Mein Erlebnis auf der 'Gelben Wand' war unglaublich, und es ist Jürgen Klopps frühere Mannschaft. Das spielte alles da mit rein. Daher war ich sehr glücklich, dass sie PSG mit all deren Stars und dem vielen Geld besiegt haben. Eine fantastische Geschichte!"

Auch in Wembley werde er zu den Fans gehen, kündigte der TV-Experte an. Sollte die Borussia gegen Real Madrid gewinnen und zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte die Champions League gewinnen, würde er gerne auch mit einem ganz bestimmten Spieler anstoßen: "Mats Hummels. Mit ihm würde ich gern ein Bier trinken."

Der BVB-Routinier sei "ein Klassespieler, Weltmeister. Er war Teil der Dortmund-Teams von Klopp, ging dann zu Bayern und kehrte zurück. Eine großartige Geschichte! Ihm fehlt noch diese eine große Trophäe in seinem Lebenslauf. Er war brillant in den beiden PSG-Spielen".

Ansonsten kommt es nach Meinung von Jamie Carragher im Finale auf Jadon Sancho und Julian Brandt mit ihren Attacken plus Niclas Füllkrug" an. "Am wichtigsten ist aber, dass Dortmund als Team auftritt. Sie haben nicht die individuelle Klasse von Real. Wenn ich mich an Jürgen Klopps BVB-Team von 2013 erinnere, war das auch ein Team. Klar hatten sie tolle Einzelspieler, aber auch dort war die Einheit entscheidend."