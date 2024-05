Überraschender Trainer-Kandidat des FC Bayern enthüllt

IMAGO/Mark Cosgrove/News Images

Eddie Howe soll Thema beim FC Bayern gewesen sein

Die in weiten Teilen unglückliche Suche des FC Bayern nach einem Nachfolger für Trainer Thomas Tuchel, mit dem man sich bereits im Februar auf eine vorzeitige Trennung im Sommer 2024 geeinigt hatte, beschäftigt seit Wochen die Schlagzeilen. Ein Name, der an der Säbener Straße im April diskutiert worden sein soll, kommt allerdings erst jetzt ans Licht.

Kurz bevor Bundestrainer Ex-Bayern-Coach Julian Nagelsmann Mitte April zum Topfavoriten der Münchner Bosse avanciert, soll in den Geschäftsräumen des deutschen Rekordmeisters der Name eines Trainers diskutiert worden sein, der sein Geld derzeit in der englischen Premier League verdient: Eddie Howe von Newcastle United. Das berichtet die "Sport Bild".

Wirklich konkret wurde das Interesse des FC Bayern wohl nicht, über ein Engagement des 46-Jährigen sollen die Bosse aber zumindest "diskutiert" haben, als man die derzeitigen Übungsleiter des englischen Fußball-Oberhauses zum Thema machte, heißt es.

Howe trainierte zweimal den AFC Bournemouth und dazwischen den FC Burnley, ehe er im November 2021 dem Ruf von Newcastle United folgte.

Fans von Howe überzeugt - FC Bayern nicht?

Im seiner ersten kompletten Saison als Übungsleiter der Magpies führte Howe den von saudischen Millionen mit schier unerschöpflicher Finanzkraft ausgestatteten Verein auf Rang vier der Premier League - und damit in die Champions League. 2023/24 muss man sich an der Tyne allerdings mit dem siebten Platz zufrieden geben.

Ein Rückschlag, der in den vergangenen Monaten immer wieder zu Abschiedsgerüchten führte. Unter anderem wurde im März auch Nagelsmann, der sich inzwischen zum DFB-Team bekannt hat, als möglicher Nachfolger gehandelt.

Einer Umfrage von "The Mag" zufolge sind über 90 Prozent der NUFC-Fans allerdings der Meinung, Howe habe angesichts von Verletzungen, Suspendierungen und den getätigten Transfers besser mit Newcastle abgeschnitten, als zu erwarten war.

Der FC Bayern scheint dennoch nicht wirklich überzeugt zu sein. Zuletzt wurden mit Vincent Kompany einem anderen Trainer aus England gute Chancen auf den Job in der bayerischen Landeshauptstadt zugerechnet.