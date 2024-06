"Genugtuung" nach Bayern-Absage? Rangnick wird deutlich

IMAGO/David Rawcliffe

Ralf Rangnick sagte dem FC Bayern ab

Nachdem Xabi Alonso und Julian Nagelsmann abgesagt hatten, wagte der FC Bayern im Rahmen seiner Trainersuche einen Vorstoß bei Ralf Rangnick. Der österreichische Nationalcoach erbat sich Bedenkzeit, entschied sich schlussendlich aber gegen ein Engagement beim deutschen Rekordmeister. Am Montag hat der 65-Jährige noch einmal über die Offerte aus München gesprochen.

Vor dem EM-Gruppenspiel zwischen Österreich und Frankreich (0:1) war Ralf Rangnick ein gefragter Mann. Der erfahrene Übungsleiter hat die ÖFB-Auswahl zu einem der Geheimfavoriten des Turniers geformt. Ein Umstand, der auch dem FC Bayern nicht verborgen geblieben ist.

Im Zuge der Suche nach einem Nachfolger für Thomas Tuchel war Rangnick an der Säbener Straße zwischenzeitlich ein heißes Thema. Der Schwabe zog einen Wechsel sogar in Betracht, gab den Bayern-Bossen am Ende allerdings doch einen Korb.

Als Rangnick am Montagabend nun bei "MagentaTV" gefragt wurde, ob er dem Bundesligisten gegenüber auch ein wenig Genugtuung verspüre, wurde er deutlich.

"Das war überhaupt keine Genugtuung. Das war die schwerste berufliche Entscheidung in meinem Leben", stellte der 65-Jährige unmissverständlich klar. "Aber sie fühlt sich jetzt mit eineinhalb Monaten Abstand richtig an."

FC Bayern und ÖFB-Team? "Wäre für mich unmöglich gewesen"

Rangnick gewährte zudem Einblick in seinen Denkprozess vor der Absage. Eine Doppelbeschäftigung als Vereins- und Nationaltrainer kam für ihn nicht in Frage.

"Es wäre für mich unmöglich gewesen, beide Jobs auf dem höchstmöglichen Niveau zu machen", betonte der frühere Coach des FC Schalke 04, der mit Österreich bei der Europameisterschaft auf Frankreich, die Niederlande und Polen trifft.

Statt Altmeister Rangnick hat der FC Bayern mittlerweile den wesentlich jüngeren Belgier Vincent Kompany als neuen Hoffnungsträger verpflichtet.

Vor seiner Unterschrift in München arbeitete der einstige HSV-Profi in England beim FC Burnley. Der Premier-League-Absteiger kassiert für den Wechsel angeblich eine Ablöse im zweistelligen Millionenbereich.