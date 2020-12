Rummenigge sieht Rose als Vorbild für Favre

Elmar Kremser/SVEN SIMON via www.imago-images.de

BVB-Trainer Lucien Favre steht immer mal wieder in der Kritik

Michael Rummenigge sieht Trainer Marco Rose mit seiner Art als mögliches Vorbild für Lucien Favre bei Borussia Dortmund. Den BVB-Coach kritisierte der Ex-Profi.

In seiner Kolumne für den "Sportbuzzer" schwärmte Rummenigge in höchsten Tönen von Rose. Der Gladbacher Erfolgstrainer beeindrucke ihn "total", so der Bruder von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge. "Er lässt immer offensiv spielen, hat keine Angst, auch wenn es mal schiefgeht. Der will gewinnen und lässt sich davon durch nichts abbringen, hat eine extrem positive Ausstrahlung. Das merken die Spieler, aber auch die Leute im Verein."

Rummenigge führte im Hinblick auf den BVB aus: "Diese Art würde ich mir auch öfter von Lucien Favre wünschen."

Favres Aussage während der Champions-League-Gruppenphase, "dass es egal sei, ob man Erster oder Zweiter wird, habe ich wieder mal nicht verstanden", urteilte Rummenigge: "Für mich macht es nämlich einen großen Unterschied, ob du zuerst auswärts spielen darfst – auch in Zeiten von Geisterspielen. Du hast das Rückspiel im eigenen Stadion und weißt genau, welches Ergebnis du brauchst. Das ist aus meiner Sicht definitiv ein Vorteil."

BVB: Favre überrascht, Zorc korrigiert

Favre hatte nach dem Remis am vorletzten Spieltag der Königsklasse gegen Lazio Rom gesagt, der erste Platz in der Vorrunde sei "nicht so relevant". Ihn interessiere "nur die Qualifikation".

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hatte diese durchaus überraschende Aussage des Cheftrainers damals korrigiert. "Der Gruppensieg kann schon ein Vorteil sein", sagte er den "Ruhr Nachrichten". Schwierig werde es im Achtelfinale allerdings sowieso immer.

Durch den 2:1-Sieg bei Zenit St. Petersburg machte der BVB den Gruppensieg inzwischen perfekt. Rummenigge richtete Favre für diesen Erfolg seine "Gratulation" aus.