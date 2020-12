Manuel Baum offenbar gefeuert - Nachfolger fix?

Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Manuel Baum ist wohl nicht mehr Trainer des FC Schalke 04

Die Tage von Manuel Baum als Trainer des FC Schalke 04 sind offenbar gezählt. Die Knappen haben den 41-Jährigen angeblich von seiner Aufgabe entbunden. Jahrhunderttrainer Huub Stevens soll das Ruder bis Jahresende übernehmen.

Dass Baums Stuhl beim FC Schalke 04 wackelt, überrascht nicht: In zehn Bundesligaspielen schwang Baum seit der Übernahme des Amtes von David Wagner das Zepter an der königsblauen Seitenlinie. Keine Partie gewann der frühere Augsburg-Coach, nur vier Punkte holte er.

"Sport1" will nun erfahren haben, dass die Knappen daher nun die Reißleine gezogen haben. Demnach übernimmt einmal mehr Huub Stevens den Job, vorerst bis zum Ende des Jahres. Inzwischen bestätigten unter anderem "Bild" und die "Funke Mediengruppe" die Information.

Am Samstag empfangen Schalker in der Bundesliga Arminia Bielefeld. Am 22. Dezember gastieren sie in der 2. Runde des DFB-Pokal beim SSV Ulm.

Dass Baum mit seinem Latein am Ende ist, ließen die Aussagen des Übungsleiters nach dem blutlosen 0:2 gegen den SC Freiburg vermuten. "Wenn man mit den Spielern spricht, hat man immer das Gefühl, sie haben es verstanden", zeigte sich Baum verzweifelt, dass seine Anweisungen auf dem Rasen keine Früchte tragen.

Funkel zum FC Schalke 04: Aussagen sorgen für Verwirrung

Wer im neuen Jahr übernimmt, ist derweil noch nicht geklärt. Unlängst enthüllte die "Bild" allerdings Gerüchte, Friedhelm Funkel solle seinen Ruhestand beenden und S04 als "Feuerwehrmann" Beine machen.

Funkel selbst äußerte sich gegenüber der "Rheinischen Post" zu den Gerüchten. "Ich spreche grundsätzlich über nichts, von dem ich nichts weiß. Es steht jetzt einfach nicht an. Jetzt soll ich mich für Dinge rechtfertigen, die an mich noch gar nicht herangetragen wurden. Das ist doch alles Zukunftsmusik", so der 67-Jährige. Ein Comeback schloss der Trainer-Rentner somit nicht aus. "Sie können da jetzt viel hineininterpretieren. Das ist Ihre Sache", sagte Funkel.

Verwirrend: Dem "Express" teilte Funkel in einem Telefonat am Donnerstag mit, es gebe "überhaupt keinen Kontakt" zu Schalke. Außerdem zitiert das Blatt ihn mit den Worten: "Ich bin und bleibe Rentner."

"Bild" zufolge soll Funkel "grundsätzlich bereit" sein, sich der Herausforderung Schalke zu stellen. Auch in finanzieller Hinsicht sei ein Kompromiss zwischen dem erfahrenen Fußballlehrer und dem klammen Revierklub denkbar.

Eine offizielle Bestätigung des FC Schalke 04, dass Baum seinen Posten räumen muss, steht aktuell allerdings noch aus.

Der Verein wollte auf "SID"-Anfrage keinen Kommen-​tar dazu abgeben, auch nicht auf die Nachfrage, ob die für den Nachmittag angesetzte Pressekonferenz weiterhin mit Manuel Baum geplant ist.