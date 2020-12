Raphael Guerreiro winkt neue Rolle beim BVB

Revierfoto via www.imago-images.de

Raphael Guerreiro steht seit 2016 beim BVB unter Vertrag

Der BVB schleppt sich derzeit in die kurze Weihnachtspause. Nach dem enttäuschenden Auftritt bei Union Berlin (1:2), der den Rückstand auf die Top-Teams der Bundesliga weiter wachsen ließ, steht für Borussia Dortmund am Dienstagabend (20:00 Uhr) das DFB-Pokalspiel bei Eintracht Braunschweig an. Auf einen Star hofft der neue Trainer Edin Terzic dabei besonders, im kommenden Spiel könnte er zudem eine neue Rolle ausfüllen.

Allzu viele formstarke Profis hat der prominent besetzte Kader der Westfalen aktuell nicht zu bieten. Eine der wenigen zuverlässigen Säulen war zuletzt der portugiesische Nationalspieler Raphael Guerreiro.

Der Allrounder, der den linken Flügel beackert, genießt dazu das Vertrauen des neuen Übungsleiters. "Rapha ist ein Spieler, der gerne den Ball am Fuß hat, sich sehr gut bewegt, gute Ideen hat", lobte Edin Terzic den 26-Jährigen im "kicker".

Schon unter dem kürzlich entlassenen Lucien Favre zählte Raphael Guerreiro, sofern einsatzbereit, nahezu immer zur Dortmunder Stammformation. Seine Leistungsdaten in der laufenden Saison lesen sich für einen Spieler, der nominell nicht in vorderster Front aufgestellt wurde, extrem gut: In 15 Einsätzen erzielte der technisch starke Linksfuß drei Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor.

BVB-Coach Terzic will Guerreiro als "Waffe" nutzen

Kein Wunder, dass Terzic große Hoffnungen in Guerreiro und dessen Geistesblitze setzt. Gegen Braunschweig könne der Europameister von 2016 daher weiter vorne auflaufen, spekuliert der "kicker".

In den vergangenen Wochen agierte der Portugiese meist als offensiv ausgerichteter Linksverteidiger, nun winkt ihm eine "Beförderung" ins Mittelfeld. Er wolle sich "diese Waffe" zunutze machen, kündige Terzic bereits an.

Guerreiro war im Sommer 2016 für zwölf Millionen Euro vom FC Lorient aus Frankreich zum BVB gewechselt. Seither absolvierte er 135 Partien im schwarz-gelben Dress.