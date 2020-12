Großkreutz: Alle freuen sich, "wenn Schalke runter muss"

Revierfoto via www.imago-images.de

Kevin Großkreutz würde sich bei einem Abstieg des FC Schalke freuen

Seit seiner fristlosen Kündigung beim KFC Uerdingen ist Kevin Großkreutz vereinslos. Das hindert den Publikumsliebling von Borussia Dortmund in keinem Fall daran, gegen den Erzrivalen FC Schalke 04 zu schießen.

Die Knappen stehen nach einem Jahr zum Vergessen mit dem Rücken zur Wand. Den drohenden Abstieg würde Großkreutz kurzfristig begrüßen. "Natürlich würde ich mich für ein Jahr freuen, da müssen wir gar nicht drumherum reden", erklärte der Ex-BVB-Star im Interview mit "Sport1".

"Ich glaube, ganz Dortmund wird feiern, da würden sich alle freuen, wenn Schalke runter muss", legte er nach. Allerdings werde das Derby spätestens nach "ein, zwei Jahren" fehlen, merkte der Weltmeister von 2014 an. Generell hätten die Blauen viel falsch gemacht, "aber das ist nicht mein Problem", so Großkreutz.

Seit seinem Abgang aus Dortmund ging es in Großkreutz' Karriere vornehmlich bergab. Das kurze Intermezzo bei Galatasaray bezeichnete er als "kleinen Karrierekiller", in der Folge stieg er mit dem VfB Stuttgart aus der Bundesliga ab. Auch in Darmstadt und Uerdingen wurde der 32-Jährige nie wirklich glücklich.

Vereinslosigkeit für Großkreutz Fluch und Segen

Während nahezu aller Stationen wusste der Außenbahnspieler stets zu polarisieren. Wurde Großkreutz zu oft missverstanden? "Schon. Aber es kommt auch darauf an, wer mich so sieht. Viele Schalker natürlich", lachte er und fügte an: "Dass mich die Blauen nicht mögen, ist ja klar. Das kann ich denen auch gar nicht übel nehmen. Ich habe nie etwas Gutes über die gesagt."

Die Zeit ohne Profi-Fußball ist für den ehemaligen Dortmunder derweil Fluch und Segen zugleich. Einerseits habe er mehr Zeit für seine Familie, andererseits "vermisse ich aber ein wenig den Fußball und das tägliche Leben in diesem Sport".

Großkreutz trainiert jeden Tag, um sich fit zu halten. Anfang des kommenden Jahres will er entscheiden, ob er seine Karriere beende. Nach der aktiven Laufbahn könnte sich Großkreutz unter anderem seinem Dortmunder Restaurant "Mit Schmackes" intensiver widmen.