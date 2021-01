Ex-Eintracht-Star Haller vor Rekordwechsel

Adam Davy via www.imago-images.de

Sebastién Haller könnte zurück in die Niederlande wechseln

Im Sommer 2019 wechselte Sebastién Haller für die Mega-Ablöse von 50 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu West Ham United in die englische Premier League. Eineinhalb Jahre nach diesem Transfer stehen die Zeichen beim Stürmer wieder auf Abschied aus der britischen Hauptstadt.

Der Londoner Klub soll bereit sein, Haller bereits dreieinhalb Jahre vor Ende der Vertragslaufzeit wieder zu verkaufen. Nach Informationen der französischen Sportzeitung "L'Équipe" steht ein Wechsel zum niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam dicht bevor.

Die Ablösesumme soll zwar nur noch die Hälfte von vor eineinhalb Jahren betragen. Ein Spielereinkauf für 25 Millionen Euro würde für Ajax trotzdem einen neuen Vereinsrekord bedeuten.

Die niederländische Eredivisie wäre für den zweimaligen ivorischen Nationalstürmer kein Neuland. Zwischen 2015 und 2017 stand Haller bereits beim Erstligisten FC Utrecht unter Vertrag und überzeugte damals mit 41 Ligatoren in 82 Spielen.

Erst drei Saisontore für West Ham United

In seiner bisherigen Zeit bei West Ham United hatte Haller noch nicht an seine herausragenden Leistungen, die er sowohl in Utrecht als auch bei Eintracht Frankfurt gezeigt hatte, anknüpfen können.

Zehn Tore stehen in 48 Premier-League-Spielen für die Hammers zu Buche. In der laufenden Spielzeit steht er bei drei Treffern in 16 Partien. Unumstrittener Stammspieler ist der 1,90-m-Hüne in London auch nicht mehr. Teammanager David Moyes brachte seinen Mittelstürmer sechsmal in der laufenden Saison nur noch als Joker.

Eintracht Frankfurt hatte Haller im Sommer 2019 nur zähneknirschend auf die Insel abgegeben. Er war Teil der fast schon legendären Frankfurter "Büffelherde", stürmte zwei Jahre lang mit großem Erfolg an der Seite von Luka Jovic und Ante Rebic in der SGE-Offensive.