Absturz mit Ansage: Bayern-Talente plötzlich im Keller

Holger Seitz (M.) kann mit dem FC Bayern II nicht an die Erfolge der Vorsaison anknüpfen

Am 04. Juli 2020 zitterten sich die Talente des FC Bayern II zu einem historischen Erfolg: Als erste Zweitvertretung holte der Unterbau des deutschen Rekordmeisters aus München die Meisterschaft in der 3. Liga. Auch wenn die Regularien des DFB einen Aufstieg von vornherein ausschließen, war die Freude groß. Ein halbes Jahr nach dem unerwarteten Triumph ist vom Meisterjubel allerdings wenig geblieben.

Nach 16 absolvierten Spielen 2020/21 zieren gerade einmal 17 Punkte das Konto des FC Bayern II. Das 0:2 im prestigeträchtigen Stadtderby gegen den TSV 1860 München am vergangenen Wochenende markierte bereits die siebte Niederlage, nur viermal verließ man den Rasen als Sieger.

Die Gründe für den Absturz sind vielfältig, völlig überraschend kommt der ausbleibende Erfolg allerdings nicht. Schließlich dient auch beim Branchenprimus FC Bayern die zweite Mannschaft optimalerweise als Sprungbrett für größere Aufgaben.

Zunächst fand Meistercoach Sebastian Hoeneß bei der TSG 1899 Hoffenheim einen Job im deutschen Oberhaus. Der FC Bayern entschied außerdem, dass sich mit dem Neuseeländer Sarpreet Singh (22 Spiele/7 Tore in 2019/20), dem Mittelfeldspieler Paul Will (22 Spiele) und Abwehr-Juwel Lars Lukas Mai (26 Spiele/1 Tor) drei Leistungsträger der Meistersaison vorerst auf Leihbasis dem Wettbewerb in der 2. Bundesliga stellen sollten. Offensiv-Talent Oliver Batista Meier wurde zudem an den sc Heerenveen verliehen.

Portugal-Juwel fremdelt mit dem FC Bayern

Zudem glaubte Kwasi Wriedt (24 Tore in 33 Spielen in 2019/20), bester Torschütze und Spieler der Vorsaison, mit Mitte 20 wohl nicht mehr an einen Durchbruch in München. Der gebürtige Hamburger versucht sein Glück derzeit in den Niederlanden bei Willem II. Mit Derrick Köhn (28 Spiele/2 Tore) begleitete eine weitere Stammkraft der Meisterspielzeit den Angreifer. Insgesamt kehrten 15 Akteure der Isar den Rücken.

Dass Abwehrspieler Chris Richards (30 Spiele/4 Tore in 2019/20), Offensivtalent Jamal Musiala (8 Spiele/2 Tore) und Angreifer Joshua Zirkzee (16 Spiele/2 Tore) regelmäßig im Profikader stehen, spricht zwar für die Nachwuchsarbeit an der Säbener Straße. Die Situation beim FC Bayern II vereinfachte dies allerdings nicht.

Tiago Dantas: Hansi Flick lässt Dampf ab

Auf der Gegenseite stießen zwar auch einige neue Hoffnungsträger zum Team (allein elf Spieler stiegen von den A-Junioren auf), einen Stammplatz konnte sich bislang allerdings nur der französische Außenverteidiger Rémy Vita erkämpfen. Vor allem Benfica-Leihgabe Tiago Dantas bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück. Dass man die Kaufoption über 7,5 Millionen Euro für den Wunschspieler von Profi-Trainer Hansi Flick zieht, ist derzeit wohl wenig wahrscheinlich.

Die jüngsten Spekulationen über die Zukunft des jungen Portugiesen verleiteten den Cheftrainer auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel bei Holstein Kiel derweil zu deutlichen Worten. Die Kritik sei "nicht fair. Da wird behauptet, Hasan Salihamidzic hätte andere Vorstellungen. Das stimmt in dem Sinne nicht, weil wir die Dinge besprechen und gemeinsam entscheiden, wie es weitergeht."

Außerdem ziele die kritische Berichterstattung der letzten Wochen lediglich darauf ab, "einen Keil zwischen Profis und Campus zu schlagen". Er sei jedoch mit den Verantwortlichen bei Bayern II "immer im Gespräch".

Bayern-Coach Seitz: "Der Campus lebt"

Klar ist: Die runderneuerte Mannschaft, bei der seit dem Sommer erneut Holger Seitz an der Seitenlinie steht, wird ohnehin nicht an den Ergebnissen der letzten Spielzeit gemessen. "Wir wollen Spieler für den Profibereich ausbilden", betonte Seitz, unter dessen Führung Bayern II 2019 in die 3. Liga aufstieg, unlängst im Gespräch mit "fcbayern.com".

"Diesem Auftrag sind wir absolut gerecht geworden. Der Campus lebt", zieht der 46-Jährige sogar ein positives Fazit der sportlich bislang wenig überzeugenden Saison.

Fehler gesteht der Ex-Profi seinen Schützlingen sowieso zu, "denn wenn jeder nur Dinge macht, die er sicher kann, wird er stagnieren."

Routinier des FC Bayern II gibt sich zuversichtlich

Auch für die Hauptdarsteller auf dem Rasen kommt der Absturz von den vorderen Plätzen nicht völlig unerwartet. Bereits während der Vorbereitung habe man sich von dem Gedanken verabschiedet, "dass es jetzt einfach so weiterläuft, nur weil wir letzte Saison Meister geworden sind", erklärte Keeper Ron-Thorben Hoffmann auf der Homepage der Münchner.

Routinier Nicolas Feldhahn, der in fünfeinhalb Jahren beim FC Bayern II schon viele Talente hat kommen und gehen sehen, glaubt allerdings ans Potenzial des aktuellen Kaders: "Ich habe das Gefühl, dass wir jeden schlagen können, wenn wir unsere Leistung abrufen", so der 34-Jährige.

Eine Aussage, die der FC Bayern II auch 2020/21 bereits mit Taten untermauerte. Drei der vier Saisonsiege feierte man gegen Teams, die aktuell noch voll im Aufstiegskampf mitmischen. Unter anderem fegte man Tabellenführer Dynamo Dresden mit 3:0 vom Platz.

Ohnehin ist der Platz im unteren Tabellendrittel nicht zementiert. Zu ausgewogen, beinahe unberechenbar präsentiert sich die niedrigste deutsche Spielklasse einmal mehr. Selbst Dresden konnte nur elf seiner 18 Partien gewinnen, 1860 auf Rang drei feierte gerade einmal doppelt so viele Siege (8) wie der FCB, der zudem zwei Spiele weniger bestritt.

Ein Schritt aus der sportlichen Krise soll bereits am Dienstag erfolgen. Um 19 Uhr gastiert der SV Meppen im Stadion an der Grünwalder Straße. "Es gibt immer Widerstände. Das Wichtigste ist, dass sich die Jungs dagegen wehren, den Kopf oben haben und mit maximaler Einsatzbereitschaft nach vorne schauen", kommentierte Seitz mit Blick auf die Partie.

Eine Forderung, der seine Schützlinge nun Leben einhauchen müssen.

Marc Affeldt