Da Costa kurz vor Abschied von der Eintracht

Peter Hartenfelser via www.imago-images.de

Danny da Costa wird Eintracht Frankfurt wohl verlassen

2018/19 gehörte Danny da Costa zu de absoluten Leistungsträger bei Eintracht Frankfurt, nicht wenige Experten forderten sogar, einen Einsatz des Außenverteidigers in der deutschen Nationalmannschaft, inzwischen spielt der 27-Jährige bei den Hessen allerdings nur noch eine untergeordnete Rolle. Ein Abschied soll daher unmittelbar bevorstehen.

Da Costa soll "kurz vor einem Wechsel von Eintracht Frankfurt zu Mainz 05" stehen, berichtet "Sky". Demnach wird der ehemalige U21-Nationalspieler vorerst an das Kellerkind verliehen. Laut "kicker" befindet er sich bereits beim Medizincheck in Mainz. Der Deal soll noch am Freitag über die Bühne gehen.

Für die Eintracht bestritt da Costa 2020/21 lediglich sechs Einsätze in der Fußball-Bundesliga, nur einmal beorderte ihn Coach Adi Hütter in die Startformation, keinmal bestritt er mehr als 45 Minuten.

Beim FSV könnte da Costa die Lücke schließen, die der Wechsel von Aarón Martin zu Celta Vigo Anfang Januar gerissen hat. Allerdings liegen da Costas Stärken auf der rechten Defensiv-Seite, im Kader der Mainzer fehlt eher ein Linksverteidiger.

Zuletzt zog es bereits Dominik Kohr von den Frankfurtern nach Rheinhessen.

Eintracht Frankfurt treibt Verkleinerung des Kaders voran

Die beiden Vereine bestätigten den Transfer zunächst nicht. Mainz hat in der Hinrunde nur sieben Zähler geholt und muss den Abstieg aus dem deutschen Oberhaus fürchten. Nach dem Abgang von Stürmer Jean-Philippe Mateta dürfte Sportdirektor Martin Schmidt neben Kohr und da Costa auch nach weiterer Verstärkung im Angriff suchen.

Die Eintracht würde mit der Costa-Leihe ihr Ziel vorantreiben, den Kader zu verkleinern. Im Sommer kündigte Sportvorstand Fredi Bobic bereits an, dass die SGE ihre Reihen zuerst ausdünnen müsse, bevor über neues Personal nachgedacht werden könne.