Blitz-Debüt gegen Werder? Schalke holt nächsten Neuzugang

Darius Simka via www.imago-images.de

William wechselt zum FC Schalke 04

Um den Kader für die Mission Klassenerhalt zu rüsten, hat der FC Schalke 04 erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Vom VfL Wolfsburg wechselt Rechtsverteidiger William zu den Königsblauen.

Der 25 Jahre alte Brasilianer wird bis Saisonende ausgeliehen. Über die Modalitäten des Wechsels vereinbarten alle Parteien Stillschweigen.

"Durch die Verpflichtung von William schließen wir die offene Planstelle auf der Position des rechten Verteidigers. Unser Trainer Christian Gross verfügt mit ihm und Timo Becker nun über zwei ganz unterschiedliche Typen, die diese Position je nach Bedarf ausfüllen können", sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider. "Wir sind sehr froh, dass wir uns trotz eines knappen Budgets auf allen priorisierten Positionen – Links- und Rechtsverteidiger sowie Stürmer – verstärken konnten."

Zuvor hatte Schalke bereits die Rückkehrer Sead Kolasinac (ausgeliehen vom FC Arsenal) und Klaas-Jan Huntelaar (Ajax Amsterdam) verpflichtet.

William, der auf Schalke die Rückennummer 13 erhält, sagte: "Ich kann es kaum abwarten, endlich auf Schalke loszulegen. Wir haben noch 16 Spiele, um die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Ich brenne darauf, dieses Ziel mit dem Klub zu erreichen."

FC Schalke 04: Christian Gross hofft auf schnelles William-Debüt

In Wolfsburg war William nach einem Kreuzbandriss im vergangenen Februar und die Verpflichtung von Ridle Baku aufs Abstellgleis geraten. Er absolvierte in der laufenden Saison lediglich zwei Kurzeinsätze als Einwechselspieler in der Nachspielzeit für die Niedersachsen.

Schalkes Trainer Christian Gross hatte sich nach dem 0:4 am Sonntag gegen den FC Bayern bereits zu der damals noch nicht endgültig perfekten Personalie geäußert. Er plant mit William im besten Fall schon für die anstehende Partie am Samstag bei Werder Bremen.

"Ich hoffe, dass er dann spielberechtigt ist. Wir werden schauen, wie er sich integriert. Ziel ist, dass wir ihn so schnell wie möglich einbauen können", so der Schalker Cheftrainer.