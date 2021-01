BVB-Sorgen: Unheimliche Parallele zur Horrorsaison 14/15

Neundorf/Kirchner via www.imago-images.de

Marco Reus (l.) könnte seinen Stammplatz beim BVB verlieren

Borussia Dortmund rangiert vor dem 19. Spieltag in der Tabelle nur noch auf Platz sieben. Der BVB ist nach den jüngsten Niederlagen gegen Bayer Leverkusen (1:2) und Borussia Mönchengladbach (2:4) in die Bredouille geraten und sieht die Champions-League-Qualifikation ernsthaft in Gefahr.

Am Samstagnachmittag (ab 15:30 Uhr) wartet die nächste knifflige Aufgabe auf die Dortmunder, die zuletzt gleich drei Plätze im Tableau eingebüßt hatten. Der zuletzt wiedererstarkte FC Augsburg wird im Signal Iduna Park vorstellig.

Die Fuggerstädter zeigten sowohl beim knappen 0:1 gegen den FC Bayern München als auch beim 2:1-Heimsieg gegen Union Berlin stark verbessert und können mit nun sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz befreit aufspielen.

Augsburg am 19. Spieltag zu Gast beim BVB - da war doch was? Fast auf den Tag genau vor sechs Jahren waren die Augsburger ebenfalls in der 19. Spielrunde Gegner der Schwarz-Gelben. Damals setzte es für den BVB eine 0:1-Heimpleite. Die Borussia blieb Tabellenletzter. Am Ende einer bitter enttäuschenden Saison stand zwar letztlich noch Platz sieben, aber auch der Rücktritt von Trainer-Ikone Jürgen Klopp.

BVB: Zweifel an Marco Reus und Roman Bürki?

Damit es tabellarisch nicht erneut derart brenzlich wird und der Negativtrend so schnell wie möglich wieder umgekehrt wird, wird bei den Westfalen derzeit alles infrage gestellt.

Absolut unumstritten scheinen derzeit nur noch Abwehrchef Mats Hummels sowie Toptorjäger Erling Haaland zu sein. Alles andere steht beim BVB laut "kicker" auf dem Prüfstand. Selbst Torhüter Roman Bürki und Kapitän Marco Reus werden demnach ernsthaft hinterfragt.

Ein Wechsel im Dortmunder Kasten würde dabei ebenso neue Unruhe in die Mannschaft bringen wie eine Verbannung des Spielführers auf die Ersatzbank. Ist BVB-Cheftrainer Edin Terzic trotzdem bereit, diesen Schritt zu gehen, um seinem Team wieder in die Spur zu helfen?

BVB: Alternativen sind vorhanden

Die Alternativen stehen zumindest bereit. Auf der Torhüter-Position brennt Marwin Hitz auf seine nächsten Einsätze. Der Schweizer durfte in der laufenden Spielzeit bisher sieben Mal in vier unterschiedlichen Wettbewerben ran und zeigte dabei überwiegend starke Leistungen. Stammtorwart Bürki hingegen wirkte zuletzt verunsichert, leistete sich neben einigen vermeidbaren Gegentoren auch viele Fehler im Spielaufbau beziehungsweise Stellungsspiel.

Marco Reus könnte seinen Stammplatz auf der Zehnerposition hinter Erling Haaland bald ebenfalls los sein. Youngster Giovanni Reyna ist wieder voll einsatzfähig und feierte in Gladbach sein 20-minütiges Comeback. In der laufenden Saison harmoniert er bis dato deutlich besser mit Goalgetter Haaland, legte ihm schon vier Tore direkt auf.

Reus hingegen befindet sich mit Ausnahme des Leipzig-Spiels (3:1) seit Wochen in einem Formtief und schien zuletzt viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt zu sein. Eine Umstellung auf dieser wichtigen Offensiv-Position kommt aus sich des BVB da vielleicht noch gerade rechtzeitig.