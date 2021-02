Terzic über Transfers: "Machen, nicht drüber sprechen"

Guido Kirchner via www.imago-images.de

Edin Terzic empfängt mit dem BVB den SC Paderborn

Bevor es Borussia Dortmund am Dienstagabend im DFB-Pokal mit dem SC Paderborn zu tun bekommt, stand BVB-Coach Edin Terzic auf einer Pressekonferenz Rede und Antwort. Vor dem Gegner hat er großen Respekt, sein Vertrauen in die eigene Mannschaft hat es aber auch in sich.

"Wir müssen von Anfang an bereit sein", warnte Terzic seine Mannschaft vor dem Duell gegen den SC Paderborn am Dienstag vor Nachlässigkeiten, die das Pokal-Abenteuer der Schwarz-Gelben einmal mehr früh beenden würden.

"Wir wollen unsere Chance wahrnehmen und es besser machen als in den beiden letzten Jahren", betonte der Coach, dass die Reise des BVB in diesem Jahr weit gehen soll - wenn möglich bis nach Berlin.

Ein Spieler, der dabei helfen soll, ist Thomas Delaney. Der defensive Mittelfeldspieler präsentierte sich zuletzt in starker Form und verdiente sich ein Extra-Lob seines Trainers: "Thomas ist wichtig für die Stabilität der Mannschaft. Ein Sechser soll die eigene Mannschaft stabilisieren und den Gegner destabilisieren. Und das hat er gut gemacht."

Großartige personelle Änderungen dürfen die Fans am Dienstag nicht erwarten, wie Terzic andeutete. "Wir wollten erstmal eine Stabilität finden. Wir wollten konstanter auftreten und dementsprechend haben wir uns dazu entschieden, nicht so viel zu verändern", antwortete der Trainer auf die Frage, ob gegen den SCP mit einer veränderten Startelf gerechnet werden kann.

Die weiteren Terzic-Stimmen in der Übersicht:

+++ Terzic über das letzte Duell gegen den SCP und die letzten Pokal-Jahre des BVB +++

Wir wollen unsere Chance wahrnehmen und es besser machen als in den beiden letzten Jahren. Da sind wir teilweise auch etwas unglücklich ausgeschieden. Morgen ist die Chance da, es besser zu machen. Das wissen die Jungs. Beim 3:3 im Heimspiel letztes Jahr hat man gesehen, wie schnell es gehen kann, wenn man nicht auf der Höhe ist. Wir müssen von Anfang an bereit sein.

+++ Terzic über die Besonderheit des K.o.-Modus +++

Es gibt nur das Jetzt. Wenn man patzt, hat man keine Möglichkeit das zu korrigieren.

+++ Terzic über Delaney +++

Thomas ist wichtig für die Stabilität der Mannschaft. Ein Sechser soll die eigene Mannschaft stabilisieren und den Gegner destabilisieren. Das hat Thomas gut gemacht. Auch, weil wir es als Team geschafft haben, die Abstände klein zu halten. Und wir haben uns im Positionsspiel gegen Augsburg sehr verbessert. Wir haben unsere Räume gut aufgezogen und haben uns jeden Zweikampf gespart, den wir uns sparen konnten. Thomas war dabei ein wichtiger Faktor.

+++ Terzic über das Elfmeter-Problem +++

In dem Augsburg-Spiel waren viele gute Sachen dabei, aber die Schlagzeile, besonders über mich, war dann: Ich bin genervt, ich hab die Schnauze voll. Ich muss genauer aufpassen, was ich sage. Das wurde alles auch mit einem Lächeln beantwortet. Niemand verschießt einen Elfmeter absichtlich. Ich bin mir sicher, dass der nächste Elfmeter wieder im Tor ist.

+++ Terzic über Probleme in der Transferphase und erfahrene Spieler +++

Ich mag es grundsätzlich nicht, über Transfers zu sprechen. Transfers sollte man machen, aber nicht drüber reden. Dass es im Winter oft schwierig ist, sich zu verstärken, ist üblich geworden. Und in der jetzigen Zeit ist es sehr ruhig geworden. Spieler, die in ihren Vereinen eine gute Rolle spielen, wollen die Vereine nicht verlassen. Unzufriedene Spieler wird es immer natürlich geben. Das ist oftmals der Fall bei erfahrenen Spielern, die dann sehen, dass sie weniger Chancen bekommen, anderen Vereinen aber helfen können.

+++ Terzic über das System und ein mögliches 4-1-4-1 in Zukunft +++

Ich finde, das hat sehr gut funktioniert. Und wieso sollte das in der Zukunft nicht auch gut funktionieren?!

+++ Terzic über den Stellenwert des Pokals und seine Erinnerungen +++

Als Spieler bin ich mal in den Pokal eingezogen, hab den Verein dann aber in der Sommerpause verlassen, so dass ich selbst nie im Pokal gespielt hab. Aber wenn man mal miterlebt hat, was in Berlin stattfindet, will dafür kämpfen, das gemeinsam erleben so dürfen. Entsprechend ist der Wettbewerb sehr wichtig für uns.

+++ Terzic über Emre Can +++

Ich weiß, es wird immer nach den Sachen gesucht, die negativ behaftet sind. ich will ja nicht nur immer jemandem was wegnehmen, ich will ja auch jemandem was geben. Emre hat es in den letzten Spielen immer gut gemacht und das haben wir auch betont. Durch die Umstellung auf die Viererkette haben wir eine Position weniger, auf der Emre in der Hinrunde gespielt hat. Beim Spiel in Leipzig ist Emre reingekommen und hat das Spiel zu unseren Gunsten verändert. Dementsprechend sind wir sehr, sehr zufrieden damit. Dass er mit seinen Einsatzzeiten nicht zufrieden ist, ist auch logisch. Aber wir sind sehr glücklich, dass er da ist.

+++ Terzic über den SC Paderborn +++

Sie werden sich auch Gedanken machen, wie sie das Spiel gestalten. Im September im Freundschaftsspiel hat man gemerkt, wie gut sie sind. Ihnen ist es egal, wo und in welchem Wettbewerb sie spielen. Sie versuchen ihren intensiven Fußball mit viel Tempo und viel Pressing zu spielen.

+++ Terzic über mögliche Änderungen in der Startelf gegen den SCP +++

Wir hatten viele Spiele und mussten auf der ein oder anderen Position wechseln. Wichtig ist es immer, einen guten Mix zu finden. Aus den vergangenen Leistungen, aus der Trainingsleistung und der Frische. Der Faktor Gegner spielt auch eine Rolle. Wir wollten erstmal eine Stabilität finden. Wir wollten konstanter auftreten und dementsprechend haben wir uns dazu entschieden, erstmal nicht so viel zu verändern.

+++ Terzic über das Personal +++

Es gibt das ein oder andere Wehwehchen, aber nichts Dramatisches. Wir gehen davon aus, dass wir wie gegen Augsburg in das Spiel gehen können.

+++ Personal-Fragen beim BVB +++

Auf wen setzt Edin Terzic im Pokal-Spiel gegen den Zweitligisten? Keeper Roman Bürki jedenfalls wird (erneut) nicht zwischen den Pfosten stehen. Er laboriert an einer Schulter-Blessur. Wie auch am Wochenende beim 3:1-Erfolg über den FC Augsburg vertraut Terzic auf Marwin Hitz.

Gut möglich jedoch, dass der BVB-Trainer dem ein oder anderen Spieler aufgrund der engen Taktung des Spielplans eine Auszeit gönnt. Verrät Terzic seine Pläne? Am frühen Nachmittag könnte darüber Klarheit herrschen.

+++ Keine Transfers mehr bei Borussia Dortmund? +++

An der Transferfront (den ganzen Tag im sport.de-LIVE-Ticker) bahnt sich vor dem Ende des Winterfensters am Montagabend um 18:00 Uhr anscheinend nichts mehr an.

"Momentan liegt nichts auf dem Tisch", bestätigte Zorc am Wochenende gegenüber den "Ruhr Nachrichten". Zuletzt galt beispielsweise Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud als möglicher Wechselkandidat. Einer Reihe von Klubs aus Frankreich und Italien wurde Interesse nachgesagt, darunter Olympique Lyon und der AS Monaco. Derzeit stehen die Zeichen beim ehemaligen Gladbacher aber zumindest bis zum Sommer auf Verbleib. Oder? Zorc wird auf der PK sicherlich noch einmal Stellung nehmen müssen.

+++ Chance aufs DFB-Pokal-Finale so groß wie nie! +++

Das Scheitern des FC Bayern ist die Chance der Verfolger. Nachdem die Münchner in den vergangenen beiden Spielzeiten den Pokal gewonnen haben und seit 2018 immer im Finale standen, wird es diesmal eine Endspielpaarung ohne den amtierenden Triple-Sieger geben. Borussia Dortmund gehört dabei sicherlich zu den verbliebenen Favoriten. Genau wie RB Leipzig (gegen Bochum) und Bayer Leverkusen (in Essen) hat der BVB mit dem SC Paderborn eine machbare Aufgaben zugelost bekommen. Die einzigen Bundesliga-Duelle sind VfB Stuttgart gegen Gladbach und Schalke gegen Wolfsburg.