Medien: Schalke wollte Wamangituka holen

Moritz Mueller

Waren zuletzt Gegner statt Teamkollegen: Wamangituka vom VfB Stuttgart und Sané vom FC Schalke 04

Silas Wamangituka vom VfB Stuttgart verzückt mit seinen Leistungen zurzeit die Fußball-Bundesliga. Der Angreifer hätte einst aber auch beim FC Schalke 04 landen können, denn der Revierklub war offenbar ebenfalls hinter dem heute 21-Jährigen her. Dass S04 den Kampf um Wamangituka letztlich aufgab, lag wohl auch an Ozan Kabak.

Wie "Bild" berichtet, zeigte der Revierklub im Sommer 2019 großes Interesse an einer Verpflichtung von Silas Wamangituka. Der Kongolese stürmte damals noch für den FC Paris in der zweiten französischen Liga.

In derselben Transferphase hatte Schalke jedoch Ozan Kabak als Ziel Nummer eins auserkoren. Der Innenverteidiger, mittlerweile bis Saisonende an den FC Liverpool verliehen, war erst im Winter 2019 von Galatasaray zum VfB Stuttgart gezogen und sollte die königsblaue Abwehr stabilisieren.

Für Kabak griff S04 schließlich tief in die Tasche und überwies dem Bericht zufolge 15 Millionen Euro ins Ländle. Die Schwaben hatten demnach angeboten, den Kaufpreis zu senken, sofern der VfB eine Beteiligung bei einem Weiterverkauf erhalten hätte. Die Königsblauen entschieden sich jedoch dafür, die volle Summe zu zahlen.

Sollte Liverpool den Abwehrmann mittels der kürzlich vereinbarten Kaufoption, die zwischen 20 und 30 Millionen Euro liegen soll, fest unter Vertrag nehmen, würden die Stuttgarter somit kein Geld erhalten.

Die damaligen Verhandlungen um die Ablöse für Ozan Kabak hatten letztlich aber zur Folge, dass dem FC Schalke 04 keine Mittel mehr zu Verfügung standen, um im gleichen Sommer Silas Wamangituka zu verpflichten. Stattdessen schlug der VfB zu, der kolportierte acht Millionen Euro an den FC Paris gezahlt haben soll.

Seither macht der schnelle Angreifer mit vielen Toren auf sich aufmerksam. In seiner Zweitliga-Saison mit den Stuttgartern traf er in 29 Einsätzen sieben Mal. In seiner Debüt-Saison in der Bundesliga legte Wamangituka nach: In bislang 18 Spielen erzielte er elf Tore. Fünf Treffer gelangen ihm allein in den vergangenen fünf Pflichtspielen.