Gross stellt Bentaleb Startelf-Einsatz in Aussicht

Christian Gross will auf Nabil Bentaleb setzen

Der FC Schalke 04 gastiert am Samstagabend (18:30 Uhr) bei Union Berlin. Die Königsblauen brauchen unbedingt einen Sieg, um die Abstiegsgefahr nicht noch zu vergrößern. Christian Gross deutete vor der Partie an, dass Nabil Bentaleb sogar in der Startelf stehen könnte.

Für Christian Gross spielen die Vorgeschichten um Nabil Bentaleb in der aktuellen Situation überhaupt keine Rolle. "Ich bin völlig unbelastet in dieser Causa, es gibt keine Vorgeschichte", sagte der Trainer des FC Schalke 04 vor dem Auswärtsspiel gegen Union Berlin. "Ich habe nach dem Transferfenster darüber nachgedacht und gedacht, er ist sicher ein guter Fußballer - und er ist ein sehr, sehr guter Fußballer. Die Integration ist aus meiner Sicht positiv verlaufen. Es liegt in erster Linie an ihm, sich aufzudrängen."

Der Faktor Zeit sei bei allem bestimmend, meinte Gross. Von daher werde der Algerier zum Spiel in Berlin im Kader stehen. Und dann sorgte der Schweizer für einen Moment, bei dem viele wohl erst mal schlucken mussten. "Es kann auch sehr gut sein, dass er gleich zu Beginn spielt", sagte Gross. "Er ist ganz gut unterwegs, er hat an sich gearbeitet und ist voll fokussiert und freut sich auch. Dem Comeback von ihm steht an und für sich nichts im Weg."

Serdar kehrt in Schalke-Startelf zurück

Eine endgültige Entscheidung darüber, ob Bentaleb gleich in der Startelf steht oder nicht, ist allerdings noch nicht getroffen worden. Gross hatte sich die letzten Tagen außerdem Gedanken darüber gemacht, auf welcher Position er Bentaleb einsetzen würde. "Ich sehe ihn schon eher im Zentrum, offensiv ausgerichtet", so der Übungsleiter. "Er kann verschiedene Positionen einnehmen, es liegt an ihm. Er hat diese Woche gut trainiert, konstruktiv, positiv und zukunftsgerichtet.

Nicht zur Verfügung steht dagegen Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar (37), der an einer neuen Wadenverletzung leidet. Auch Salif Sané und Mark Uth fehlen sicher. Suat Serdar "kann und wird" dagegen spielen, so Gross.

Die wichtigsten Aussagen der Schalke-PK:

+++ Gross über Steven Skrzybski +++

Er war drei Wochen in Berlin, es ist sehr schade, dass er ausgefallen ist. Es ist momentan bei seinem persönlichen Trainer in Gladbach und wird in zehn Tagen wieder zu uns stoßen.

+++ Gross über Unions Spielweise +++

Es wird ein kampfbetontes Spiel, der Ball wird viel in der Luft sein. Union steht unheimlich kompakt und greift geschlossen an. Union ist nicht nur Körpergröße und stehende Bälle. Max Kruse fehlt im Moment, der fehlt ihnen definitiv.

+++ Gross über Shkodran Mustafi +++

Verbal während des Trainings und während des Spiels. Hat ein gutes Debüt gegeben. Ich zähle voll auf ihn mit seiner Erfahrung und seiner Bereitschaft, sich verbal einzubringen.

+++ Gross über Abwehrorientierung +++

Natürlich ist ihre Standardstärke ein Thema bei uns. Ich habe mich da mit Fährmann kurzgeschlossen, weil er maßgeblich für die Verteidigung verantwortlich ist. Es geht nicht nur, dass man einfach nur dort steht. Man muss auch nach vorne verteidigen, sonst müssen wir nicht in der Zone verteidigen. Im Sechzehner ist das am Allerwichtigsten. Ich denke, Manndeckung ja, Zonendeckung auch, es kann aber auch im Mix gehen.

+++ Gross über Teambuilding-Maßnahmen +++

Wir müssen uns den Bestimmungen fügen, das machen wir gerne. Mir sind in dieser Sache die Hände gebunden, außerhalb des Trainingsplatzes können wir nichts machen. Wir sehen uns oft in der Woche, fahren aber nicht irgendwohin. Gedanklich versuche ich, mit Metaphern zu arbeiten. Für die positiven Resultate ist jeder verantwortlich.

+++ Gross über Einstellung der Schalker Mannschaft +++

Wir arbeiten an der mentalen Vorbereitung. Der Zusammenhalt ist morgen entscheidend. Das ist ein Hundert-Prozent-Spiel, wir müssen absolut an unsere Leistungsgrenze gehen.

+++ Gross über Amin Harit auf der 10 +++

Wer möchte nicht gerne als Nummer 10 auflaufen? Das verstehe ich. Er kann das Spiel beschleunigen auf der Außenposition. Wünsche mir, dass er auch über links vorstößt. Wir werden sehen, wie wir die Position hinter Hoppe ausführen. Grundsätzliche habe ich mir das aber schon überlegt, möchte aber nicht allzu viel wechseln.

+++ Gross über Suat Serder +++

Ist wieder 100 Prozent fit. Er kann spielen und wird spielen. Auch Timo Becker steht wieder zur Verfügung.

+++ Gross über Verfassung von Nabil Bentaleb +++

Der Faktor Zeit ist bestimmend, von daher wird er im Kader sein. Es kann auch sehr gut sein, dass er gleich zu Beginn spielt. Er ist ganz gut unterwegs, er hat an sich gearbeitet und ist voll fokussiert und freut sich auch. Dem Comeback von ihm steht an und für sich nichts im Weg.

Ich sehe ihn schon eher im Zentrum, offensiv ausgerichtet. Er kann verschiedene Positionen einnehmen, es liegt an ihm. Er hat diese Woche gut trainiert, konstruktiv, positiv und zukunftsgerichtet.

+++ Gross über Rückkehr von Nabil Bentaleb +++

Ich bin völlig unbelastet in dieser Causa, es gibt keine Vorgeschichte. Ich habe nach dem Transferfenster darüber nachgedacht und gedacht, er ist sicher ein guter Fußballer. Er ist ein sehr, sehr guter Fußballer. Die Integration ist aus meiner Sicht positiv verlaufen. Es liegt in erster Linie an ihm, sich aufzudrängen.

Warum kam dieser Entscheid nicht schon früher? Gross: Es standen noch Transfergespräche über einen Wechsel ins Ausland an.

+++ Gross über Personalsituation +++

Klaas-Jan Huntelaar leider noch verletzt, er steigt nächste Woche wohl wieder ein. Salif Sané ist noch in seiner Reha. Mark Uth fällt ebenfalls aus, bei ihm gibt es unterschiedliche Meinungen bezüglich der Rückkehr.