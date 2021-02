Flick attackiert Lauterbach - Update zu Boateng

GEPA pictures/ Ulrich Gamel via www.imago-images.d

Hansi Flick muss mit dem FC Bayern gegen Bielefeld ran

Nach dem Gewinn der Klub-WM geht es für den FC Bayern am Montag gegen Arminia Bielefeld weiter. Auf der Pressekonferenz vor der Partie hat sich Trainer Hansi Flick gegen die Kritik an der Katar-Reise gewehrt.

"Die Reise nach Katar ist unser Job und unser Business", erklärte der 55-Jährige: "Ob Al Ahly oder Tigres, die waren alle hochmotiviert, weil es ein toller Wettbewerb ist."

Gleichzeitig attackierte Flick den SPD-Politiker Karl Lauterbach scharf. "Der Herr Lauterbach hat immer einen Kommentar abzugeben", sagte der sichtlich genervte Bayern-Trainer und wurde im Anschluss noch deutlicher: "Ich habe oft das Gefühl, dass es mehr darum geht bei irgendwelchen Wahlen mehr Prozente zu gewinnen. Das ist weit davon entfernt dafür zu sorgen, dass es wieder Normalität gibt."

Lauterbach hatte dem FC Bayern eine Sonderrolle vorgeworfen. "Den Bürgern raten wir zu Recht von jeder unnötigen Reise ins Ausland ab, und der internationale Fußball setzt sich über diese Regeln einfach hinweg", sagte der Mediziner gegenüber "Sport1": "Die Bürger wollen nicht, dass mit zweierlei Maß gemessen wird, nur weil es um Millioneneinnahmen durch Fernsehübertragungen geht."

Jérôme Boateng nicht im Kader

Flick wehrte sich gegen diese Ansicht. "Wie das von Experten und Politiker-Kollegen bewertet wird, ist schon krass. Man muss ein Miteinander schaffen, um den Menschen in Deutschland Zuversicht für die Zukunft geben", so der Münchner Übungsleiter.

Mit Thomas Müller, Leon Goretzka und Javi Martínez infizierten sich zuletzt drei Profis des FC Bayern mit dem Coronavirus.

Während sich Müller noch in Quarantäne befindet, fehlt Goretzka dem Tabellenführer gegen Bielefeld wohl wegen muskulärer Probleme. Der Einsatz von Martínez ist noch offen. Zudem steht Jérôme Boateng aus privaten Gründen nicht im Kader, trainiert aber zuletzt mit.

Die wichtigsten Aussagen zum Nachlesen:

+++ Flick über Thomas Müller +++

"Wir haben gestern telefoniert. Er ist in Isolation und er ist ein Mensch, der gern kommuniziert. Wir haben ihn heute beim Meeting über Facetime dazu geholt. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns und wir hoffen, dass er schnell wieder zu Kräften kommt und der Mannschaft zur Verfügung steht."

+++ Flick über die Belastung +++

"Ja, es ist unser Job. Wenn ich bei Bayern spiele, ist die Belastung natürlich hoch. Aber wir wollen erfolgreich sein und das spornt alle an. Daher kann man seinen inneren Schweinehund überwinden und 100 Prozent Leistung abrufen. Die Spieler müssen alles raushauen, solange die Kraft reicht und dann kommt ein Neuer. Wir müssen eng zusammenstehen. Es ist in Doha gut gelaufen für uns und jetzt müssen wir schauen, dass wir den Abstand in der Tabelle so halten. Jeder Spieltag mit diesem Abstand ist ein guter Spieltag."

+++ Flick über Lauterbachs Kritik +++

"Ich habe das natürlich auch verfolgt. Der Herr Lauterbach hat immer einen Kommentar abzugeben. Wir haben einen Sonderstatus, aber ich wurde bestimmt schon 100 Mal getestet. Wir leben in einer Blase und sind in einem engen Kreis. Klar hatten wir drei Infektionen in der letzten Woche. Aber alle Spieler sind sehr gewissenhaft, Javi Martínez hat zum Beispiel schulpflichtige Kinder. Da kann schon etwas vorkommen. Die Reise nach Katar ist unser Job und unser Business. Ob Al Ahly oder Tigres, die waren alle hochmotiviert, weil es ein toller Wettbewerb ist. Weil Sie Herrn Lauterbach ansprechen: Die Politik sollte sich mal zusammensetzen und einen Plan entwickeln, dass die Menschen wieder Licht am Ende des Tunnels sehen. Das ist meiner Meinung nach aktuell nicht immer der Fall. Es sollten wieder positive Dinge verkündet werden. (...) Ich habe oft das Gefühl, dass es mehr darum geht bei irgendwelchen Wahlen mehr Prozente zu gewinnen. Das ist weit davon entfernt dafür zu sorgen, dass es wieder Normalität gibt. Die Bundeskanzlerin ist auch nur ein Mensch. Wir alle dürfen Fehler machen, sie auch. Wie das von Experten und Politiker-Kollegen bewertet wird, ist schon krass. Man muss ein Miteinander schaffen, um den Menschen in Deutschland Zuversicht für die Zukunft geben."

+++ Flick zu Boateng +++

"Er wird morgen noch nicht dabei sein. Er hat heute trainiert, aber wird nicht im Kader stehen."

+++ Flick über Upamecano +++

"Es liegt in der Zukunft. Wir sind froh, dass wir Dayot bekommen haben, aber ich konzentriere mich auf das Jetzt und er wird das auch machen und 100 Prozent für RB Leipzig geben."

+++ Flick über die Aufgaben +++

"Die Bundesliga ist die Basis für alles, was wir erreicht haben. Nur dadurch konnten wir Champions League spielen und den Weltpokal holen. Wir wollen die Spiele gewinnen. Die Belastung war sehr hoch, aber das wollten wir unbedingt. Und wir haben es geschafft. Riesen Kompliment an alle, das war herausragend. Aber jetzt geht es weiter. Wenn wir mal länger frei haben, können wir reflektieren, was wir erreicht haben. Morgen haben wir ein Spiel gegen Arminia Bielefeld. Und da müssen wir wieder die Mentalität an den Tag legen, die die Mannschaft auszeichnet. Das ist unser Job und dem wollen wir gerecht werden."

+++ Flick über Müller und Goretzka +++

"Wie hat ein bekannter Torhüter gesagt? Es geht immer weiter. Das ist auch unsere Divise. Bei Thomas müssen wir abwarten. Leon hat heute nicht trainiert, weil er die Wadenmuskulatur gespürt hat. Er wird deshalb morgen wohl noch kein Thema sein. Bei Javi müssen wir auch noch schauen."