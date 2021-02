Magull fehlt den DFB-Frauen beim Miniturnier

AFP/POOL/SID/JAVIER SORIANO

Lina Magull (l.) fällt verletzungsbedingt aus

Die deutschen Fußballerinnen müssen beim Miniturnier zum Jahresauftakt ohne Lina Magull auskommen.

Die Mittelfeldspielerin von Bayern München erlitt im Training eine muskuläre Verletzung und fällt somit für die Länderspiele gegen Belgien am Sonntag (18.00 Uhr) in Aachen und am Mittwoch (18:30 Uhr) in Venlo gegen Europameister Niederlande aus. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitagabend mit.

Damit stehen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg für das Drei-Nationen-Turnier noch 25 Spielerinnen zur Verfügung.