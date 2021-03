Flick warnt Bayern vor "80-Meter-Sprinter" Haaland

Marcel Engelbrecht /Eibner-Pressefoto via www.imag

Hansi Flick trifft mit dem FC Bayern auf den BVB

Hoher Besuch in München: Am Samstagabend empfängt der FC Bayern Borussia Dortmund um 18:30 Uhr zum Topspiel der Fußball-Bundesliga. Vor einem Spieler hat Hansi Flick besonders großen Respekt: Erling Haaland.

"Er hat enormen Torhunger. Er ist einer, dem die Zukunft gehören kann. Er ist schnell, hat einen extrem guten Abschluss und die Mentalität, Spiele gewinnen und Tore machen zu wollen", lobte Hansi Flick den Dortmunder Superstar vor dem direkten Duell.

Haalands Mentalität zeige sich in vielen Situationen, erläuterte Flick: "Das sieht man, wenn er noch einen 80-Meter-Sprint anzieht, um einen Abpraller reinzumachen." Gegen den Norweger müsse die Münchner Defensive die "Räume zumachen" und "Anspiele verhindern".

In besagter Defensive wird Weltmeister Benjamin Pavard weiterhin fehlen. "Seinen Einsatz kann ich ausschließen. Er ist untersucht worden und wir müssen die Belastung langsam steigern. Geplant ist, dass er nächste Woche integriert werden kann", berichtete der Münchner Trainer. Pavard war zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die Entwicklung, die der BVB in den letzten Wochen unter Edin Terzic nahm, nötigt auch Flick Respekt ab. Dieser mache "einen guten Job": "Es ist eine Konstanz und auch Ergebnisse da. Dann bekommt man auch neues Vertrauen in die eigene Stärke. Das sieht man bei der Mannschaft."

Die Aussagen von Hansi Flick in der Übersicht:

+++ Flick über das besondere Spiel gegen den BVB +++

Ich freue mich eigentlich auf jedes Spiel. So lässt sich überprüfen, was man in der Woche gut gemacht hat. Dieses Spiel ist mit Sicherheit was ganz besonders. Wir sind aber in jedem Spiel motiviert, egal, gegen wen wir spielen. Sich mit den Besten zu messen, ist einfach eine tolle Voraussetzung und umso schöner.

+++ Flick über Haaland +++

Er hat enormen Torhunger. Er ist einer, dem die Zukunft gehören kann. Er ist schnell, hat einen extrem guten Abschluss und die Mentalität, Spiele gewinnen und Tore machen zu wollen. Das sieht man, wenn er noch einen 80-Meter-Sprint anzieht, um einen Abpraller reinzumachen. Er ist einer, auf den man immer aufpassen muss. Man muss versuchen, die Räume zuzumachen und Anspiele auf ihn zu verhindern.

+++ Flick über die Defensivreihen +++

Wir haben unseren Matchplan, den ich hier nicht verraten werde. Wir werden versuchen, die Dortmunder Defensive auszuhebeln. Wir haben Qualität in der Offensive - so wie Dortmund das auch hat. Wir arbeiten daran, eine gute Defensive zu haben. Wir müssen das Spiel so angehen, dass wir von Anfang an den Fight annehmen, den wir brauchen.

+++ Flick über die Arbeit von BVB-Trainer Terzic +++

Die letzten und auch die Spiele davor haben gezeigt, dass er einen guten Job macht. Es ist eine Konstanz und auch Ergebnisse da. Dann bekommt man auch neues Vertrauen in die eigene Stärke. Das sieht man bei der Mannschaft. Sie haben enorme Qualität. Das zeigen die Spiele und das zeigen auch die Ergebnisse. Es ist mit eine der Top-Mannschaften in Deutschland.

+++ Flick über Alexander Nübel +++

Das sind Dinge, die wir intern besprechen. Das hat hier nichts zu suchen. Wir werden einen Austausch haben. Alex' Sichtweise ist sein Recht. Er hat gewusst, auf was er sich einlässt. Meine Aufgabe ist es, die Spieler spielen zu lassen, die am Ende die beste Mannschaft bilden. Die klare Nummer eins ist Manuel Neuer.

+++ Flick über die Zeit seit seinem Bayern-Debüt gegen den BVB +++

Das ist eine schwere Frage, weil ich ungern in der Vergangenheit krame. Ich beschäftige mich mit der Gegenwart und über den BVB habe ich mich schon geäußert. Wir sind Tabellenführer und wollen diese Führung verteidigen. So gehen wir in dieses Spiel rein.

+++ Flick über das Personal +++

Einen Einsatz von Pavard kann ich ausschließen. Er ist untersucht worden und wir müssen die Belastung langsam steigern. Geplant ist, dass er nächste Woche integriert werden kann. Bei Thomas Müller gab es andere Voraussetzungen. Auch bei ihm war angedacht, dass er erstmal ins Spiel reinschnuppert. Dass er dann reinkommt und direkt ein Tor vorbereitet, zeigt seine Qualität. Es wäre kein großes Risiko gewesen, Pavard auf die Bank zu setzen, aber aktuell haben wir genügend Spieler, die ihn ersetzen können.

+++ Flick über Spiele ohne Fans +++

Es ist immer besonders, wenn Fans im Stadion sind. Das setzt auch bei uns Energie frei. Jeder Fußballer braucht und liebt das. Das ist zusätzliche Motivation. Man kann sich an das Spiel ohne Zuschauer nicht gewöhnen. Ich hoffe, dass es dann irgendwann auch wieder so weit ist. Ich denke aber, das dauert noch ein bisschen.

+++ Flick über das Spiel gegen den BVB +++

Spiele gegen Dortmund sind immer was Besonderes. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Es sind immer Spiele auf hohem Niveau. Dortmund hat eine Mannschaft mit absoluter Klasse. Diese Saison sind sie ein bisschen hinten dran, aber sie haben in den letzten Spielen gezeigt, welche Qualität sie haben. Sie haben viele erfahrene und viele junge, gute und sehr schnelle Spieler. Sie haben alle enorme Qualität. es geht morgen darum, seine Bestleistung abzurufen.

+++ Los geht's +++

Die letzten Vorbereitungen sind getroffen, in wenigen Augenblicken beantwortet Flick die ersten Fragen zum Duell seiner Bayern gegen den BVB.

+++ BVB als guter Gast +++

Ein kurzer Blick auf die Historie der jüngsten Duell zwischen den beiden Spitzenmannschaften: Von den letzten zehn Vergleichen in der Bundesliga gewann der FC Bayern sieben. Der BVB ging zwei Mal als Sieger vom Platz, eine Partie endete unentschieden.

Die Bilanz der letzten Dortmunder Gastspiele in der Allianz Arena ist noch deutlicher: Hier gab es in den letzten sechs Duellen sechs bayern-Siege bei einem Torverhältnis von 26:3.

+++ Wie geht der FC Bayern mit dem Druck um? +++

Mit nur zwei Punkten Vorsprung nach 23 Spielen geht der FC Bayern in den Saison-Endspurt. Eine Situation, die der Rekordmeister aus den letzten Jahren bestens kennt.

2019/20 betrug der Münchner Vorsprung auf den damaligen Tabellenzweiten RB Leipzig sogar nur einen Punkt, 2018/19 lag der FC Bayern sogar drei Punkte hinter Spitzenreiter Borussia Dortmund. Das Ende vom Lied ist bekannt: Die Schale blieb an der Isar.

+++ Rücken Müller und Gnabry zurück in die Startelf? +++

Mit zwei gnadenlos guten Joker-Auftritten empfahlen sich Thomas Müller und Serge Gnabry im Spiel gegen den FC Köln für einen Startelfeinsatz gegen die Dortmunder. Müller brauchte nach seiner Einwechslung nur ein paar Sekunden, um das 3:1 durch Robert Lewandowski aufzulegen, Gnabry traf in der Schlussphase sogar doppelt.

Der Nationalspieler wird gegen den BVB wohl den Platz von "Überraschungsstarter" Choupo-Moting einnehmen. Müller könnte derweil für Musiala in die erste Elf rücken.

+++ Hat der FC Bayern seine Mini-Krise überwunden? +++

Das 4:1 in der Champions League gegen Lazio Rom und das 5:1 in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln war Balsam auf die zuvor doch angeschlagenen Münchner Fußball-Seele. Sowohl das 3:3 gegen Bielefeld als auch das 1:2 gegen Eintracht Frankfurt warf einige Fragen nach der Form des Rekordmeisters auf. Im Duell mit dem BVB könnten diese Fragen ein für allemal beantwortet werden.