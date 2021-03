Grammozis betont: Spieler sollen für Schalke "brennen"

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Dimitrios Grammozis coacht seit vergangener Woche den FC Schalke 04

Nach der mageren Nullnummer am vergangenen Freitag zu Hause gegen den 1. FSV Mainz 05 stehen die Zeichen beim abgeschlagenen Bundesliga-Letzten FC Schalke 04 klar auf Abstieg. Neu-Coach Dimitrios Grammozis betonte nun aber noch einmal, dass er von vorzeitiger Resignation nichts wissen will.

Die Planungen für die 2. Bundesliga laufen im Klub bei neun Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz bereits auf Hochtouren. Im Gespräch mit der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" betonte Grammozis allerdings erneut, zunächst einmal im Fußball-Oberhaus weiterkämpfen zu wollen. "So langweilig es klingt: Wir denken von Spiel zu Spiel", meinte der 42-Jährige.

Er stellte klar: "Die Jungs sind so lange mit diesen Themen konfrontiert worden: Was ist wenn? Wie viele Punkte reichen? Wie viele Spiele müssen wir noch gewinnen? Da wäre es jetzt kein gutes Zeichen von mir, auch noch in diese Kerbe zu hauen."

Der neue S04-Trainer will fortan an einer Mannschaft basteln, mit der sich auch das Gros der Anhängerschaft wieder identifizieren kann. Die Liga-Zugehörigkeit sei dabei erst einmal sekundär: "Zunächst einmal wollen wir den Fans in jedem Spiel zeigen, dass wir uns immer mehr an diese Art und Weise heranpirschen, die ich mir vorstelle. [...] Dazu wird es sehr, sehr wichtig sein, dass man Jungs verpflichtet, die für diesen Verein und für die Aufgabe Schalke 04 brennen."

FC Schalke startet Verjüngungskur

Ein eindeutiger Fingerzeig, wie Grammozis sein Team in den kommenden Monaten aufstellen wird, lieferte er schon mit seiner Aufstellung im Debüt-Spiel am Freitagabend.

Dort schickte er seine Truppe mit einem deutlich verjüngten Gesicht ins Rennen. Unter anderem debütierte der junge Kerim Calhanoglu im Bundesiga-Trkot des FC Schalke.

"Wir haben bewusst gesagt, dass wir einen neuen Weg gehen möchten. Schalke 04 hat eine der besten Jugendabteilungen überhaupt, dann wäre es für mich als Trainer doch fatal, wenn ich darauf nicht zurückgreifen würde", meinte Grammozis.

Für die kommende Zeit sei es die wichtigste Aufgabe für ihn als Trainer, "eine gute Mischung zwischen Zukunft und Gegenwart zu finden und zu schauen, dass wir die Qualität auf den Platz bringen, um das Spiel zu gewinnen."